Il colosso Red Bull contro la cantina Boeli «Via i buoi dal logo»  

È deciso ad andare sino in fondo e se necessario, prendere anche il “toro” per le corna. Il toro, è quello rosso della Red Bull, la multinazionale austriaca che contesta alla piccola cantina Muggittu Boeli di Mamoiada il logo del loro vino depositato all’ufficio brevetti: troppo simile a quello della multinazionale. Logo che presenta due buoi in un atteggiamento bucolico, con sotto il segno rosso dell’aratro e sopra la rappresentazione dei cerchi della stele di Boeli. La giovanissima cantina di Mattia Muggittu, 23enne mamoiadino, però è pronta a dare battaglia: «Il nostro logo è frutto della tradizione millenaria della Sardegna che non ha padroni» ha raccontato ieri al fianco del padre Peppino. Anche Coldiretti è pronta a dare supporto alle ragioni della cantina Muggittu.

Toro loco

Il 18 maggio Muggittu deposita la domanda del marchio. Domanda di registrazione pubblicata nel bollettino nazionale il 7 settembre. Una cantina giovanissima che in cinque ettari di vigneto a Boeli, ha prodotto circa 2 mila litri di vino. Bottiglie che la Red Bull ora vorrebbe far sparire dal mercato. Appena pubblicata la domanda infatti la multinazionale, tramite uno studio legale di Torino, invia una pec sostenendo che «questo marchio non lo potete utilizzare, è confondibile». Perché? Per la Red Bull, il loro logo caratterizzato da due tori in posizione di scontro si può confondere con l’immagine della Boeli che raffigura due buoi, uno vicino all’altro. Insomma, per il gigante dei drink energetici, una violazione intellettuale e un’azione di concorrenza sleale. Muggittu, dal canto suo, contesta che gli si imponga di azzerare l’attività produttiva: etichette, sito, marchio, tappi.

Omaggio alla Sardegna

Il logo è un omaggio alle tradizioni vitivinicole di Mamoiada e alla zona geografica che dà sostanza al loro nettare degli dei: il Cannonau in purezza Boeli. Etichetta che raffigura i buoi utilizzati nell’aratura e sopra i segni neolitici della stele di Boeli, megalito risalente al 3500 a.C. Tutto questo viene spiegato alla Red Bull che non indietreggia. «Non ho inventato nulla – dice Mattia - ho deciso di usare un nome legato al luogo dove nasce la cantina: ho voluto rappresentare i buoi perché li reputo un simbolo della viticoltura a Mamoiada visto che ancor oggi si ara con i buoi, e mi trovo contro la Red Bull. Ho voluto omaggiare la stele di Boeli perché si trova a pochi metri dalla nostra cantina. Mi sento tranquillo non ho copiato nulla». Il legale della Red Bull però ignora il legame simbolico e storico.