Il colosso prodotto da Saipem in partenza per la Scozia 

Il pontone Amt Crusader, battente bandiera maltese, è ormeggiato sulla banchina sud. Attende che all’Intermare completino i lavori di Neart na Gaoithe (NnG) per trasferirli verso i mari della Scozia dove Saipem allestirà i jacket per sorreggere le torri eoliche e i macchinari dell’impianto. Il convoglio, costituito anche dal rimorchiatore Atlantic Merlin (bandiera canadese), è arrivato venerdì scortato, in manovra, dal personale della Guardia costiera di Arbatax al comando del tenente di vascello Mattia Caniglia che ha disposto un’ordinanza adeguata alla gestione del traffico marittimo. I manufatti sono destinati a un parco eolico, 15 chilometri al largo di Fife, nella Scozia orientale.