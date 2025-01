Il colonnello Lai in pensione dopo 40 anni  

Quarant’anni sempre in prima linea a garantire sicurezza e impegnato in delicate inchieste. Ieri è andato in congedo il colonnello Mariano Lai, comandante del nucleo investigativo del Comando provinciale di Oristano. Arruolato a settembre del 1984, dopo aver frequentato la scuola sottufficiali, ha iniziato l’attività a Sanremo. Dopo vari incarichi nel 1996 è arrivato alla sezione di polizia giudiziaria di Nuoro dove nel 2001, vincitore di concorso è stato nominato, sottotenente frequentando il corso alla scuola ufficiali di Roma. Nel 2002 ha assunto il comando del Nucleo operativo radiomobile di Lecco, dove ha diretto importanti indagini fra cui quella che ha portato all’arresto dell’infermiera Sonia Caleffi, che aveva ucciso diversi malati terminali. Dal 2008 al 2011 ha comandato la Compagnia di Ghilarza, poi quella di Oristano e dal 2016 ha guidato il nucleo investigativo.

Al suo posto arriva il maggiore Armando Barbaruolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA