Il colonnello Giordano è il nuovo comandante  del battaglione trasmissioni “Gennargentu” 

Cambio al comando della caserma Villasanta. Ieri, nella struttura di viale Poetto, alla presenza del colonnello Matteo Caggiari, comandante del 3° Reggimento trasmissioni, si è svolta la cerimonia di avvicendamento del comandante del battaglione trasmissioni “Gennargentu”.

Il tenente colonnello Daniele Rubiu, dopo due anni di comando, ha ceduto al tenente colonnello Leandro Giordano la guida dell’unità. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al personale effettivo al battaglione, le autorità militari e civili locali e i labari delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Il comandante uscente, nel corso del suo saluto, ha ringraziato gli uomini e le donne del “Gennargentu” per l’impegno profuso e la professionalità evidenziata nel garantire i servizi di telecomunicazione ai reparti dell’Esercito dislocati nelle sedi stanziali in Sardegna e in addestramento sull’Isola. Il tenente colonnello Leandro Giordano, subentrato in comando, proviene dal Comando trasmissioni dell’Esercito.

