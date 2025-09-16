VaiOnline
Carabinieri.
17 settembre 2025 alle 00:21

Il colonnello Antonio Maione alla guida del Comando provinciale di Sassari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il colonnello Antonio Maione, 46 anni, di Vico Equense, è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Sassari. L’ufficiale si è insediato due giorni fa, subentrando al colonnello Massimiliano Pricchiazzi, e ieri ha tenuto il suo primo incontro ufficiale con i rappresentanti della stampa alla sede del Comando: «Ho percepito da subito una grande sensazione di accoglienza dalle autorità locali che ho incontrato e dalla città. Questo mi spinge a impegnarmi ancora di più con passione e spirito di servizio", ha detto il colonnello. «Sarà un nostro preciso impegno la disponibilità e l'ascolto verso i cittadini e fare in modo che la nostra presenza sia percepita in tutto il territorio. In ogni centro, anche nel più piccolo, ci deve essere un presidio dei carabinieri». Maione è laureato in Giurisprudenza e in scienze della sicurezza interna ed esterna, con una specializzazione in Studi internazionali strategico-militari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia.

Sbancata la spiaggia: è arrivato il Tyrrhenian Link

l Gioia, Lai, L.Piras, Scanu
politica

«Todde arriva al 2029 Io cambio la Regione»

Comandini lascia la segreteria Pd e punta alle riforme: «Nuova legge sulla Giunta. Sanità, bisogna fare di più» 
Giuseppe Meloni
Il focus

Tyrrhenian Link, la posa entra nel vivo: Terra Mala come una trincea di guerra

Tra trivelle e macchinari speciali la spiaggia non esiste più E spunta il primo dei due cavi dopo la sistemazione in mare 
Lorenzo Piras
Il focus

Marmilla e Sarcidano, assalto di pale e pannelli

Il Comune di Villanovaforru scrive al Ministero: «Stop ai progetti» 
Giovanni G. Scanu Sonia Gioia
La protesta.

«Sorgono, la Regione non dialoga»

Giorgio Ignazio Onano
La guerra

L’Italia critica: «Civili a rischio, non è proprio il bene di Israele»

«Vogliono deportare un popolo». Sul fronte Est impegno confermato 