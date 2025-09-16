Il colonnello Antonio Maione alla guida del Comando provinciale di Sassari 

Il colonnello Antonio Maione, 46 anni, di Vico Equense, è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Sassari. L’ufficiale si è insediato due giorni fa, subentrando al colonnello Massimiliano Pricchiazzi, e ieri ha tenuto il suo primo incontro ufficiale con i rappresentanti della stampa alla sede del Comando: «Ho percepito da subito una grande sensazione di accoglienza dalle autorità locali che ho incontrato e dalla città. Questo mi spinge a impegnarmi ancora di più con passione e spirito di servizio", ha detto il colonnello. «Sarà un nostro preciso impegno la disponibilità e l'ascolto verso i cittadini e fare in modo che la nostra presenza sia percepita in tutto il territorio. In ogni centro, anche nel più piccolo, ci deve essere un presidio dei carabinieri». Maione è laureato in Giurisprudenza e in scienze della sicurezza interna ed esterna, con una specializzazione in Studi internazionali strategico-militari.

