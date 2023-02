Il collezionista di cartoline 

Bastano un camino e dei racconti, tutte le sere. Questa è stata l’infanzia di Giuseppe Puncioni, 44 anni, operaio specializzato di Tortolì, grande appassionato di storia della cittadina. «I nonni e i miei genitori mi hanno trasmesso la passione per gli aneddoti, i racconti e le leggende, io ho cercato di riscoprirli nel tempo con varie ricerche e di trasmettere la stessa passione ai miei tre figli», racconta.

Appassionato

Da ragazzo comincia a collezionare cartoline di Tortolì, attratto dalla vena artistica di alcune fotografie anni ’30 e ’40. «La passione è cresciuta con i documenti che ho raccolto negli anni, soprattutto documenti d’archivio su Arbatax. Oggi sono arrivato a contare 406 cartoline - la più antica è del 1902 - e circa ventimila documenti digitali sulla storia locale e della Sardegna», spiega. La maggior parte delle immagini si trovano spulciando i mercatini delle città, a volte saltano fuori per caso nelle bancarelle, in città come Torino, Milano o addirittura New York. All’interno della sua preziosa collezione – che presto diventerà un libro, una raccolta in ordine cronologico di tutte le cartoline - c’è una litografia a cui è particolarmente legato: un’immagine di Arbatax del 1888 che ritrae i lavoratori della ferrovia appena ultimata; sullo sfondo si può scorgere anche la chiesa di Nostra Signora d’Adamo e al centro la torre di San Michele.

Frammenti

«Purtroppo sul nostro passato abbiamo poche testimonianze scritte. Le immagini parlano tanto, a volte più dei testi. Attraverso di esse possiamo ricostruire la crescita di Tortolì e Arbatax nel corso degli anni», afferma. L’amore per il passato e il desiderio di custodire i ricordi della sua terra lo hanno spinto, nel 2009, a fondare un gruppo su Facebook che si chiama “I love Tortolì”, una piazza virtuale molto partecipata dove scambiare informazioni, foto, curiosità. Da una costola di questo gruppo, quest’anno, nascerà un’associazione culturalecon lo stesso nome «e con la quale vorrei realizzare una biblioteca con sede ad Arbatax, questo è il mio sogno. Un centro culturale dove mettere a disposizione il materiale che ho collezionato con passione», conclude.