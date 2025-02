Il collezionista del tempo antico 

Mario Barrui appartiene a un’altra epoca. Come la casa di famiglia del 1800, appartenente al bisnonno. Un salto temporale ad ogni piccola stanza, con i balconcini in ferro battuto finemente decorati che si affacciano nel corso di Ilbono: mobili antichi, oggetti, fotografie in bianco e nero, scatole che racchiudono pezzi di storia. «In questo vicinato abitavano tanti anziani – racconta Mario, 55 anni – e io sono sempre stato attratto e incuriosito dai loro racconti. In particolare, c’era una sarta che confezionava abiti tradizionale, la ricordo inginocchiata sul pavimento a plissettare le gonne con un ferro antico a carbone; un’altra lavorava la telaio, io ero solo un ragazzino, ma trascorrevo il tempo ad ascoltare e ad osservare. In casa era arrivata una zia novantacinquenne a vivere con noi, mi perdevo nelle chiacchiere che faceva con le sue amiche».

Raccogliere

Mario ha solo 15 anni, ma vuole fermare il tempo, capisce che quelle storie un giorno voleranno via. Decide di farsi custode di quelle storie, comincia piano a raccogliere, a scrivere e a registrare. Un lavoro lungo quarant’anni. Intanto studia all’Istituto d’Arte di Lanusei e dopo il diploma studia Scultura all’Accademia di Belle Arti di Sassari, senza abbandonare mai il suo lavoro di ricerca e recupero della storia del suo paese. Per tre anni fa compagnia ad un anziano di quasi cento anni, passando gran parte del tempo con lui, un’altra occasione per annotare ogni ricordo, dalla guerra alla vita quotidiana.

Oggi è impossibile quantificare quanto ha raccolto: filastrocche che servivano ad intrattenere i bambini, preghiere, canti funebri, vecchie fotografie, stoffe, abiti, gioielli, alcuni ereditati dalla famiglia, altri acquistati da persone che pensavano non avessero un valore. Una collezione incredibile che racchiude due secoli di storia, cultura e tradizioni ilbonesi. «Ho investito tempo e soldi – spiega -, oltre a recuperare e conservare i pezzi originali, mi dispiace che un pezzo di Ilbono vada o perso o che finisca in un altro paese, mi sono occupato anche di commissionare il confezionamento di alcuni abiti, basandomi sulle fotografie antiche. Solo per acquistare un pezzo di broccato per “Sa mantilla” ho speso duemila euro. Un sacrificio, fatto per amore verso il mio paese».

I progetti

Negli ultimi anni Mario ha fatto qualche piccolo allestimento dei suoi abiti e ha pubblicato un libro dedicato ai vestiti e alle vecchie usanze di Ilbono, ma è solo una minima parte di tutto il materiale che possiede. «Mi sarebbe piaciuto vivere di arte, ma è difficile. Oggi lavoro come collaboratore scolastico a Lanusei,anche se non c’entra niente con quello che ho studiato. Il mio sogno è raccogliere in un libro gli altri documenti e allestire un museo per poter esporre tutto ciò che ho», conclude.