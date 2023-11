Il college che abbraccia la città 

È il primo e unico collegio universitario della Sardegna che può vantare un bollino di nazionale di qualità. Nato nel 2010 per volontà della Chiesa di Cagliari, il College Sant’Efisio, in via Monsignor Cogoni, è la casa destinata alle studentesse e agli studenti per indirizzarli in un vero cammino di crescita.

Lo scorso anno è entrato a far parte della rosa dei Collegi Universitari di Merito, riconosciuti dal Miur. Ieri, nell’Aula Magna del seminario arcivescovile, l’inaugurazione dell’accademico 2023-24, accompagnata dal dibattito- confronto: “Formati al merito come cittadini e come studenti”.

«Offriamo una proposta di residenzialità qualificata in cui ragazze e ragazzi godono non solo dei servizi abitativi, ma anche di una proposta formativa a supporto della loro attività curriculare», ha detto don Emanuele Meconcelli, direttore del College. «Attraverso tutta una serie di attività che permettono loro di sviluppare le competenze trasversali che noi curiamo con una serie di iniziative, affinché possano guardare non solo al loro percorso, ma anche alla città nella quale sono inseriti».

I numeri

Il College ha 115 stanze e oggi ospita 114 studenti che arrivano da dieci regioni italiane, tra le città sarde più rappresentate Porto Torres e Oristano. Mentre sono otto gli studenti che arrivano dall’estero: Siria, Israele, Giappone, Eritrea e Repubblica Democratica del Congo. I collegiali sono iscritti a 39 diversi corsi, ma quello più rappresentato è medicina e chirurgia con ben 24 iscritti.

«Siamo 57 collegi sparsi nelle più grandi città italiane e presenti in 18 città universitarie, offriamo un percorso di grande opportunità perché oltre alla formazione tradizionale universitaria ci sono dei corsi extra curriculari che preparano all’ingresso nel mondo del lavoro», ha aggiunto Vincenzo Salvatore, presidente della conferenza dei Collegi universitari di Merito.

Il vescovo

«La cultura e la formazione – ha ricordato l’arcivescovo Giuseppe Baturi – costituiscono oggi il terreno sul quale è ancora possibile creare ponti, avvicinare le persone e così costruire un futuro di pace. In un tempo travagliato da guerre e particolarismi, il College rappresenta, anche alla luce delle esperienze di accoglienza che in esso prendono vita, tra i quali il progetto Unicore realizzato insieme all’Università di Cagliari e alla Caritas diocesana, una testimonianza di una fraternità possibile».

Per Gianni Fenu, prorettore vicario dell’Università di Cagliari, il College è «un punto d’eccellenza dal punto di vista dell’accoglienza, della capacità degli studenti di sentirsi vicini all’università e di implementazione di valori che contribuiscono a creare oltre che uno studente di qualità anche un cittadino di qualità». Presente anche il sindaco Paolo Truzzu, che ha invitato i collegiali a «occuparsi della vita della città e di non avere mai paura di dare il proprio contributo per raggiungere insieme ogni piccolo risultato».

RIPRODUZIONE RISERVATA