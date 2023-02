Il “collegato” in Aula  solo a marzo  

La Finanziaria 2023 sarà pubblicata oggi sul Buras, a tre settimane dall’approvazione in Consiglio regionale. E sempre oggi, con una settimana di ritardo rispetto ai programmi, approderà in commissione Bilancio il collegato alla legge di stabilità che dovrebbe contenere solo norme ordinamentali, cioè non di carattere finanziario. Tra queste, non dovrebbe trovare spazio quella sul ripristino dei cda degli enti. Rispetto alla proposta del presidente della Regione sono arrivati troppi no da parte della minoranza. Più pesanti quelli in maggioranza di Forza Italia e Lega. Il collegato, ad ogni modo, non entrerà in Aula prima della seconda settimana di marzo. C’è attesa, in particolare, per gli emendamenti della Giunta che dovrebbero essere presentati direttamente durante i lavori dell’Aula. Tra questi, uno dovrebbe contenere la disposizione per attuare la riforma degli enti locali. Domani in Aula, intanto, sarà celebrata a partire dalle 10.30 la Giornata regionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti.

