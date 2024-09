Il collegamento tra le due 554 sembra dimenticato 

Il progetto per la realizzazione della strada di collegamento delle due 554 sembra essere dimenticato: la costruzione del nuovo asse di collegamento, programmata per snellire il traffico lungo l’attuale tratto della vecchia Orientale sarda che porta a Gannì e alla 554 cagliaritana, tra Quartu e Quartucciu, è ancora bloccato dalla burocrazia. Fermi di conseguenze i 10 milioni di euro per la realizzazione dei lavori.

Nel frattempo la Città metropolitana ha realizzato diversi lotti sulla Provinciale 15 per Maracalagonis e Sinnai, contribuendo a migliorarne notevolmente la viabilità e a rendere la strada più sicura anche per i pedoni. Con i camminamenti in cemento su entrambi le direzioni di marcia per alcune centinaia di metri sino al bivio di Gannì, dove insistono diverse attività commerciali. Resta da riasfaltare solo un breve tratto della Provinciale all’altezza delle due grosse rivendite di materiali di edilizia, lungo il tracciato.

I lavori sono programmati sulla stessa Provinciale 15 nel tratto tra Gannì e la rotonda di Funtaneddas: in intervento destinato a rendere più sicuro il traffico verso il mare di Quartu e la via Leonardo da Vinci. Una serie di lotti, da Sinnai appunto al litorale quartese con un intervento finaziario della Città metropolitana di oltre tre milioni di euro. (ant. ser.)

