VaiOnline
La Regione.
19 ottobre 2025 alle 00:32

«Il collaudo è finito, treni pronti a ripartire» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Doveva durare una settimana, è andata avanti quasi due. Ma le brutte notizie sono finite qui. Perché il pre-esercizio, verifiche in vista della ripresa del servizio regolare con l’apertura al pubblico della metropolitana leggera tra Cagliari (Repubblica) e Monserrato (San Gottardo) «è finito venerdì, è andato tutto bene e i test si sono conclusi positivamente», spiega l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca. «Arst ha finito ciò che doveva e ha consegnato tutta la documentazione», aggiunge. Ora la palla passa ad Ansfisa, l’agenzia governativa responsabile della sicurezza nei trasporti ferroviari, «che rilascerà il verbale di nulla osta con cui attesta che i test sono andati bene. Lo manderà anche alla Regione, che a quel punto rilascerà il via libera per l'esercizio ai passeggeri. Ci aspettiamo che Ansfisa», conclude, «ci dia il documento entro questa settimana e quindi noi in un paio di giorni daremo l’ok definitivo». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sanluri-Villacidro.

Provincia, tre vice  per un presidente: tensioni sulla nomina

De Fanti: la scelta può attendere Urpi: l’incarico va al centrodestra 
Santina Ravì
Calcio.

Cagliari, c’è il Bologna

l Gaggini, Spignesi
Emigrati

Il congresso dei veleni: i Circoli sardi divisi su voto e regolamenti

Modifiche allo statuto, fischi e mugugni L’assessora: «Clima incandescente» 
Caterina Fiori
Regione

Decadenza, si accende lo scontro politico

Pittalis: «Partita ancora in corso, nulla è scontato». Comandini: «Le sentenze si rispettano» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Minorenne accoltellato a Cagliari, è grave in ospedale

Sangue alla Marina nel cuore della movida del sabato: all’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite  
Volontariato

«Ragazzi bussate alle nostre porte»

La missione della Diocesi e di Stefano Arduini per un impegno politico, attivo e giovane 
Valeria Pinna
La storia

«Un anno senza Ale: a darmi forza sono le nostre figlie»

Azzurra, la compagna del giovane ucciso ad Assemini un anno fa 
Marco Noce
Governo

Manovra, ultimi ritocchi sulle banche

Lega, attacco agli istituti di credito: «Incredibile, si lamentano per contributi doverosi» 
La paura

Ranucci pedinato prima dell’attentato

Si indaga negli ambienti dell’estrema destra, del tifo ultras e della mafia degli appalti 