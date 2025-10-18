«Il collaudo è finito, treni pronti a ripartire» 

Doveva durare una settimana, è andata avanti quasi due. Ma le brutte notizie sono finite qui. Perché il pre-esercizio, verifiche in vista della ripresa del servizio regolare con l’apertura al pubblico della metropolitana leggera tra Cagliari (Repubblica) e Monserrato (San Gottardo) «è finito venerdì, è andato tutto bene e i test si sono conclusi positivamente», spiega l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca. «Arst ha finito ciò che doveva e ha consegnato tutta la documentazione», aggiunge. Ora la palla passa ad Ansfisa, l’agenzia governativa responsabile della sicurezza nei trasporti ferroviari, «che rilascerà il verbale di nulla osta con cui attesta che i test sono andati bene. Lo manderà anche alla Regione, che a quel punto rilascerà il via libera per l'esercizio ai passeggeri. Ci aspettiamo che Ansfisa», conclude, «ci dia il documento entro questa settimana e quindi noi in un paio di giorni daremo l’ok definitivo». ( ma. mad. )

