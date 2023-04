«Il collasso dei residenti minaccia per la civiltà» 

«L’Italia sta scomparendo». Lo scrive Elon Musk rispondendo su Twitter a un messaggio di un utente che aveva ricordato il calo di nascite in Italia evidenziato ieri dai dati Istat. Già lo scorso anno, rispondendo sempre allo stesso utente, il miliardario aveva spiegato in un altro tweet come «il collasso della popolazione è la maggiore minaccia alla civilizzazione».

A lui aveva poi risposto la leader di FdI Giorgia Meloni, che aveva spiegato che «continuando così avremo una società senza figli, che crollerà, ma è positivo che una persona visibile come Elon Musk ne parli».

Il tweet di risposta del patron di Tesla e di Twitter, padre di sette figli, fa riferimento a un messaggio di Andrea Stroppa, esperto di sicurezza informatica, che aveva scritto che «la natalità in Italia è ai minimi storici e la mortalità resta alta», osservando poi che «la situazione sta peggiorando», nel senso che «stiamo andando a tutta velocità verso il declino e il potenziale dimezzamento della popolazione italiana».

Anche lo scorso anno l'imprenditore americano aveva replicato a un altro tweet di Stroppa sempre sul tema dell'andamento demografico.

