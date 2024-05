Il Colibrì chiude per 20 giorni 

Nemmeno il tempo di dare il via alla stagione che il Colibrì, uno dei baretti del Poetto, è costretto a chiudere le porte.

Dopo il sopralluogo di domenica scorsa di Questura e Polizia locale è arrivato il provvedimento che impone unno stop di venti giorni alla somministrazione di cibo e bevande, per alcune irregolarità riscontrate.Resta aperta l’attività di balneazione ossia l’utilizzo di lettini e ombrelloni. Una mazzata imprevista per i gestori che arriva proprio alla vigilia dell’estate e quando già sono tantissimi i bagnanti che nelle giornate di sole , accorrono in spiaggia per la prima tintarella.

Le contestazioni

Sono due le contestazioni delle forze dell’ordine: la somministrazione di alcool a un diciassettenne e lo svolgimento, vietato, di intrattenimento musicale danzante.Mi sembra una pena fin troppo afflittiva», commenta il gestore del chiosco Stefano Versace, «che arriva proprio a inizio stagione. Quasi una disparità di trattamento, dal momento che praticamente tutti qui al Poetto facciamo intrattenimento musicale. Io capisco la contestazione, capisco tutto, però anche l’anno scorso ci avevano fatto chiudere 15 giorni per una rissa avvenuta fuori dal locale e di cui non avevamo alcuna responsabilità. Mi sembra davvero troppo».

Il controllo

Poi racconta quanto accaduto domenica. «Abbiamo avuto un controllo da parte della Questura e della Polizia locale» racconta Versace, «che hanno ravvisato alcune irregolarità tra cui quella di un ragazzo di 17 anni che stava bevendo un drink. E poi appunto l’intrattenimento musicale, danzante dicono». Da qui il provvedimento di chiusura per venti giorni, «che significa per noi perdere l’avvio della stagione, non poter aprire il ristorante. Ok la balneazione resta aperta, ma chi viene se non può nemmeno prendere una bottiglietta d’acqua? Sono in questo chiosco da tre anni e in tre anni ho avuto solo provvedimenti di chiusura e mi dico perché sempre a noi?».Versace annuncia che non farà comunque ricorso. «Con l’avvocato cercheremo di trovare una conciliazione, di avere un dialogo in modo da ottenere una riduzione dei giorni di chiusura. Almeno per poter aprire il ristorante. Tra l’altro noi è solo una volta a settimana che apriamo di notte, gli altri giorni chiudiamo sempre alle 20».

Stagione alle porte

E con l’estate ormai alle porte i segnali sul fronte movida non sono positivi. Qualche settimana fa una rissa aveva visto coinvolte due sorelle che erano intervenute per difendere un ragazzo che era stato sbeffeggiato per il suo abbigliamento femminile. Una delle due era finita in ospedale con alcune costole rotte.E non era certo andata meglio nelle precedenti stagioni tra risse, accoltellamenti e problemi vari. Per non parlare delle centinaia di bottiglie e dei tanti rifiuti abbandonati nella passeggiata sul lungomare dopo notti ad alto tasso alcolico.

