«Il colera ad Arbus? Colpa dei frutti di mare» 

Inviata

Arbus. «Quel che conta per noi è che il nostro concittadino stia meglio. Ma anche il fatto che il colera sia stato provocato dai frutti di mare e non da situazioni di degrado in paese è una buona notizia». Il sindaco di Arbus Paolo Salis ieri mattina nell’ufficio di via Pietro Leo aveva l’aria di chi l’ha scampata bella. Pur senza avere ancora in mano l’esito dei test eseguiti sulla moglie del pensionato 71enne ricoverato da una settimana al Santissima Trinità per aver contratto il colera, Salis si dice fiducioso. «Si tratta di due anziani che conducono una vita molto ritirata e che non hanno fatto viaggi all’estero, ragione per la quale anche l’azienda sanitaria mi pare vada in questa direzione: è colpa dei frutti di mare». In effetti il 71enne cardiopatico ricoverato da martedì scorso agli Infettivi dell’ospedale di Is Mirrionis sembra ormai in via di guarigione e i suoi parenti – sottoposti ai test previsti dal protocollo sanitario – pare stiano tutti bene. «Io sono stato informato mercoledì dalla Assl di Sanluri, sono venuti qui in Municipio e mi hanno comunicato la situazione, assicurandomi che le cose erano sotto controllo. Questo mi ha fatto stare tranquillo. Nelle prossime ore chiamerò la moglie del pensionato per sapere come sta ed esprimerle tutta la vicinanza». Il sindaco ha rispettato la consegna del silenzio e in paese nessuno ha saputo nulla per giorni. Ieri, però, alla notizia che che dopo cinquant’anni il colera era tornato in Sardegna, proprio qui, tra gli ottomila abitanti dell’ex centro minerario del Medio Campidano, tutti sono rimasti sconvolti.

I coetanei

Mentre il termometro segna temperature tropicali, un gruppo di pensionati coraggiosi poco prima di mezzogiorno sfida il caldo torrido rifugiandosi in uno spicchio d’ombra sotto la chiesa di San Sebastiano. «Ovviamente appena ho letto la notizia mi sono preoccupato, e non poco – ammette Salvatore Sanna, coetaneo dell’uomo contagiato dal vibrione –. Però devo dire che mi sento tranquillo perché compro pesce e frutti di mare solo nelle rivendite specializzate e non, come capita spesso qui in paese, da chi si ferma per strada, apre il cofano e vende tutto così, sotto il sole. Il secondo pensiero, però, è stato quello di chiedersi chi fosse questa persona». Ad Arbus è la domanda del giorno: i pensionati di San Sebastiano azzardano anche una terna di nomi tra i quali pensano possa esserci il loro coetaneo malato. Poi tornano a preoccuparsi della questione che sta loro più a cuore: l’origine del contagio. «Io sono immediatamente corso con la mente all’ultima volta in cui ho mangiato dei frutti di mare, visto che questa sembra la causa indicata finora: è stato dieci giorni fa, quindi ritengo di poter stare tranquillo», dice Gianni Martis, classe 1953. «Io non sono molto preoccupato perché faccio tanta attenzione, sto tranquillo. Come tutti mi chiedo di chi si tratti e, chiunque sia, mi auguro che torni presto a casa in piena salute», conclude il settantenne Franco Aru. Anche nel bar di piazza mercato la questione è stata discussa: «Mi è parso che le persone fossero preoccupate ma senza eccessivi allarmismi», racconta la banconiera 26enne Federica Dessì.

Il dibattito

«La notizia ci ha lasciato perplessi, non sapevamo nulla – dice Agostino Pilia, consigliere di minoranza che prepara un’interrogazione per l’Aula –. Ci aspettiamo che il sindaco, massima autorità sanitaria del paese, ci informi sia sugli sviluppi del caso sia sull’origine del contagio. Per esempio, vorremmo capire se in paese ci sono situazioni che possano aver favorito questo problema». Stessi obiettivi per la conferenza socio sanitaria del Medio Campidano presieduta da Federico Sollai, sindaco di Villacidro: «Ci sarà un confronto con la Asl di Sanluri affinché vengano indicate tutte le misure che noi ci impegneremo ad adottare per far sì che questo resti un caso isolato».

RIPRODUZIONE RISERVATA