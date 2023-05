Il Coghinas strappa un pareggio e gioisce Per l’Oschirese mesto addio alla categoria 

Oschirese 1

Coghinas 1

Oschirese (4-3-3) : D. Asara, A. Sanna, Santone (34’ st Bahia), D. Budroni, Spanu (20’ st Unali), F. Murgia, Mascia, F. Budroni, Masia, Secchi (30’ st Langiu), Kozeli. In panchina Zeddita, Cavallaro, Al. Asara I, R. Asara, Al. Asara II, Perinu. Allenatore Sanna.

Coghinas (4-4-2) : Frau, Sassu, Cacace, Pitruzzello, Carrucciu, Silvetti, Serra, Mulas, Manconi, Scannicchio, Al. Ruiu. In panchina Piga, Burrelli, Cau, Kabalo, Ledda, F. Ruiu, Bazzoni, Tunzele, Zallu. Allenatore Spano.

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Reti : 6’ Scannicchio (r), 42’ Kozeli.

Oschiri. L’Oschirese pareggia 1-1 contro il Coghinas nella gara di ritorno dei playout e retrocede in Prima categoria. La squadra allenata da Sanna non riesce a ribaltare il risultato della gara di andata (2-1 per il Coghinas) e dà il suo arrivederci alla Promozione.

Si esulta invece tra le fila degli ospiti, con in testa il presidente Fabrizio Pes. «Questa per noi è una grande soddisfazione», ha dichiarato il massimo dirigente a fine partita, «siamo davvero felici».

Al 6’ la gara pende subito dalla parte degli ospiti: l’arbitro concede un calcio di rigore per atterramento in area di Scannicchio, lo stesso giocatore batte e segna. I padroni di casa non demordono e si riversano in avanti per tentare di riequilibrare il risultato. Al 12’ cross rasoterra dalla sinistra di Budroni, un difensore tenta di anticipare Kozeli ma colpisce male e centra in pieno la traversa. Oschirese ancora pericolosa poco dopo con un’imbucata di Antonio Sanna che mette in mezzo dalla sinistra ma Budroni è anticipato in area. Ancora padroni di casa: Federico Murgia manca di poco l’assist vincente per Kozeli solo in area.

Al 35’ è la volta di Alessandro Mascia, ma il suo tiro sbatte sulla barriera. Al 42’ il gol del pareggio: calcio di punizione battuto da Budroni, palla a Kozeli che infila la porta difesa da Frau. Nella ripresa le squadre si danno battaglia e le occasioni arrivano da una parte e dall’altra (Scannicchio per il Coghinas, Masia per l’Oschirese), ma il risultato non cambierà più.

