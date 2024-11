il coghinas perde la testa 

Coghinas 1

Tuttavista 2

Coghinas (4-4-2) : Perez, Serra (37’ st Paganelli), Olmetto, Val Pablo, Criado (1’ st Greco), Seu, Biasiato (1’ st Fiorentino), Radovanovic (9’ st Doukar), Mateucci, Virdis (1’ st Burrelli). In panchina Manuel Tugulu, Ligios, Franco Tugulu, Melis. Allenatore Paolo Congiu.

Tuttavista (4-4-2) : Sanna, Andrea Mameli, Fideli, Ferrer, Caliendo, Simone Mameli, Murgia, Solinas, Bullitta, Mauro Ruggeri, Franco Ruggeri (33’ st Flore). In panchina Canu, Usai, Piredda, Rosa. Allenatore Homar Farina.

Arbitro : Henrique Masu Ruela.

Reti : 1’ pt Mateucci; 17’ st Solinas, 42’ st Flore.

Note : ammoniti Carrucciu, Val Pablo, Marco Ruggeri, Claiendo, Murgia, Roberto Sanna.

Santa Maria Coghinas. Con una partita tutto cuore e grinta e il Tuttavista Galtellì sbanca il Comunale vincendo meritatamente. Complice della disfatta del Coghina forse è da addebitare ai numerosi cambi effettuati al rientro dagli spogliatoi sicuramente in vista del prossimo impegno di Coppa Italia di mercoledì contro l’Usinese.

La cronaca

Parte forte il Coghinas che aal primo minuto si porta in vantaggio con Mateucci con un eurogol dalla distanza. Risponde il Tuttavista con Solinas al 38’ che da due passi si fa respingere un insidioso tiro da Perez. Nella ripresa dopo i cambi sale in cattedra la squadra ospite, mentre il Coghinas lascia invece la testa negli spogliatoi. Al 17’ arriva la prima rete del Tuttavista con Solinas che di testa trafigge Perez. Il Coghinas tenta di reagire ma non si registrano azioni degne di nota. Anzi è il Tuttavista prima con Caliendo e poi con Franco Ruggeri ad avere le occasioni migliori. Al 42’ arriva la doccia fredda per i padroni di casa su azione solitaria di Flore che, dopo avere dribblato tre avversari, fa partire un tiro all’angolino dove Perez non arriva.

