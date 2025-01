Il Coghinas fa visita al Luogosanto 

Dopo l’anticipo di ieri tra la capolista Buddusò e la Macomarese (terminato 3-0), oggi si completa dalle 15 la prima giornata di ritorno del girone B di Promozione. Riflettori puntanti su Luogosanto-Coghinas e Castelsardo-Bonorva.

Al comunale “Luigi Lacu” la squadra di Tony Madeddu, reduce dalla vittoria di lunedì scorso con l’Arzachena, punta al sorpasso in classifica sugli ospiti, secondi della classe con un punto in più. Una partita dai toni agonistici alti: anche i rossoblù che si presentano con una vittoria importante, quella colta sul campo dello Stintino.

Il Bonorva, appaiato in seconda posizione col Coghinas, fa visita all’ostico Castelsardo, obbligato a vincere per potersi inserire nella lotta spareggi promozione. Al “Peppino Sau” l’Usinese del bomber Saba riceve un temibile Tuttavista Galtellì. Trasferta a Siniscola per l’Atletico Bono di Celestino Ciarolu.

L’Arzachena, ferito dopo due sconfitte di fila, non può fallire sul terreno di gioco della cenerentola Abbasanta. Un Tonara in gran salute riceve la Lanteri Sassari. Al campo “Italia” di Bosa è atteso il Sennori, penultimo. Infine, lo Stintino cerca riscatto contro l’Ovodda.

RIPRODUZIONE RISERVATA