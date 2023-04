Coghinas 2

Ozierese 0

Coghinas (4-3-3) : Frau, Carrucciu (80’ Sechi), Cacace, Bazzoni (41’ Tunzele), Ruiu A. (60’ Ruiu), Serra, Mulas (94’ Sotgia), Manconi (86’ Zallu), Ferreira, Scannicchio, Silvetti. Allenatore Nicola Spano.

Ozierese (4-4-2) : Cocco, Farina, De Santis, Columbu (61’ Nulvesu), Demontis, Ladu, Petretto (46’ Apeddu), Zappareddu, Aini (61’ Sechi), Fantasia (69’ Zoroddu), Lacatis. Allenatore Filippo Riu.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : 30’ Ferreira, 76’ Mulas.

SANTA MARIA COGHINAS. L’unico obiettivo possibile per il Coghinas era la vittoria che lo avrebbe sì portato a disputare lo spareggio playout con l’Oschirese ma che avrebbe potuto comunque salvare un’intera stagione. La vittoria è arrivata con un gol per tempo contro la già retrocessa Ozierese ed ora saranno altri 90 minuti di battaglia e di speranza.

La gara si apre con le due squadre concentratissime e con la tensione che si percepiva anche sugli spalti. Il primo che prova a sbloccare il risultato è Ferreira, al 9’, con uno dei suoi diagonali dalla destra ma la palla sfiora solo il palo. Il gol sbagliato aumenta la tensione e le preoccupazioni tanto che la gara si sblocca solo alla mezz’ora grazie proprio a Ferreira che dopo uno scambio rapido in area questa volta trova la traiettoria giusta e batte Cocco nell’angolino lontano.

Nella ripresa però il Coghinas non riesce a concretizzare anzi è l’Ozierese Riu a rendersi pericolosa riuscendo persino ad andare in gol con Apeddu ma l’arbitro annulla per fuori gioco. Al 65’ Ferreira si trova sui piedi la palla del raddoppio su assist di Tunzele ma, volendosi prendere il sicuro, angola troppo il tiro e la palla lambisce ancora il palo. Al 72’ Frau deve metterci una pezza con uno spettacolare colpo di reni per respingere un’incornata di Zoroddu che fa tremare il numeroso pubblico di casa. A siglare il raddoppio che mette al sicuro il risultato alla fine è Mulas che con una punizione da fuori area che sembrava fulmina il portiere Cocco. (g. f.)

