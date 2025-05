Il Coghinas cerca un’altra magia 

Al via oggi (ore 16) playoff e playout del campionato di Promozione. Per gli spareggi per il salto di categoria, in programma Tortolì-Coghinas e Usinese-Sant’Elena. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, saranno disputati i supplementari. Se l’equilibrio persisterà anche dopo i 120' accederanno alla finalissima Tortolì e Usinese, grazie al secondo posto conquistato rispettivamente nei gironi A e B. Coghinas e Sant’Elena, al termine della sessione regolare, si sono classificate in terza posizione. Le squadre di casa, essendo gare secche, hanno dalla loro parte, oltre al fattore campo, due risultati su tre.

Al “Fra Locci” di Tortolì, la squadra ogliastrina, che in Eccellenza vanta dodici partecipazioni e ha vinto il torneo nel 2016/2017, è reduce da sei risultati utili consecutivi. Gli anglonesi, mai stati nella massima categoria regionale, arrivano dallo storico successo in Coppa Italia di categoria contro un'altra ogliastrina, il Lanusei che ha trionfato nel girone A. Dirige l’incontro Vincenzo Melis di Ozieri.

A circa 200 km di distanza, al “Peppino Sau“ di Usini si gioca l’altra sfida. I padroni di casa che, come il Coghinas, non hanno mai oltrepassato la Promozione puntano da tempo al traguardo storico. Davanti un Sant’Elena in gran salute che, in questa stagione, è imbattuto lontano da casa e ambisce alla 22ª apparizione in Eccellenza. Arbitra Nicolò Fronteddu di Nuoro. «Sono partite secche», dice il patron del Sant'Elena, Luca Meloni. «Saranno determinanti gli episodi».

I playout

Per i playout in scena gli incontri di andata Idolo-Uta 2020 (dirige Francesco Succu di Nuoro) e Lanteri Sassari-Tonara (Riccardo Mattu di Oristano). In caso di parità al termine del doppio confronto si salveranno Uta 2020 e Tonara in virtù del migliore posizionamento al termine della sessione regolare. Non sono previsti tempi supplementari e non si applica la regola delle reti segnate in trasferta. Nelle sfide di campionato tra Idolo e Uta c’è stata una vittoria per parte (a Arzana 4-1 per gli arzanesi e a Uta 1-0 per i gialloverdi). Mentre tra Tonara e Lanteri, si sono imposti sempre i sassaresi (2-1 e 0-2).

