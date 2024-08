Il codice della strada ha fermato gli autovelox 

Forte densità di traffico in entrata e in uscita da Sant’Antioco e un’intera estate senza autovelox, caratterizzano l’argomento viabilità nella cittadina lagunare. I totem gialli distribuiti lungo le arterie principali non sono in funzione. «Come noto c' è stata la riforma del codice della strada che ha interessato proprio le norme di posizionamento degli autovelox nei centri abitati e il posizionamento su sede fissa - ha detto il sindaco Ignazio Locci - con modifica delle distanze di segnalazione e presidio. Abbiamo ora allo studio nuovi posizionamenti e riassetto della segnaletica». Questo il motivo che ha determinato lo stop all’utilizzo dei rilevatori di velocità da parte della polizia locale. Ma la pausa non durerà ancora per molto tempo. «Appena saremo nelle condizioni di rispettare tutte le nuove disposizioni - ha aggiunto Locci - riprenderemo a utilizzare l’autovelox. La riforma del codice della strada, per la parte che riguarda l'utilizzo del dispositivo, è intervenuta per garantire un equilibrio tra l'esigenza di sicurezza stradale e i principi di garantismo per gli automobilisti. Per ora vogliamo evitare di portare i limiti di velocità a 30 chilometri orari nel centro urbano».

