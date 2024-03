Il coach si fingeva un’adolescente e chiedeva foto hard ai baby atleti 

GENOVA. Era un punto di riferimento, un modello cui guardare con la speranza di diventare calciatori. Gli agenti della polizia postale, su segnalazione di alcuni genitori, hanno trovato in rete la prova che l’allenatore ha adescato giovani atleti facendosi passare per una ragazzina, chiedendo e ottenendo foto e video hard. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla sua posizione. Il 25enne, da poco abilitato dalla Figc e responsabile di due “leve” calcistiche, ha adescato una decina dei suoi calciatori, tutti tra i 14 e i 17 anni. Durante convalida dell’arresto ha ammesso le proprie responsabilità e ha consegnato i supporti informatici in suo possesso, citando alcuni episodi.

