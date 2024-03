Il coach che non t’aspetti 

Sassari. Markovic l'inaspettato. Sarà che il suo nome, Nenad, in slavo significa proprio inatteso. Nomen omen. Nessuna aveva previsto il suo arrivo al posto di Piero Bucchi. Nessuno poteva pronosticare che la Dinamo in affanno, costretta a guardarsi sempre le spalle, avrebbe steso prima la Virtus Bologna e poi la Reyer Venezia, Squadroni non certo in crisi, magari un po' distratti, ma sulla carta i tifosi si erano rassegnati all'immobilismo vista la difficoltà del calendario, E invece Sassari ha raggiunto i 20 punti. Mancano otto giornate e con tre vittorie sarà salvezza sicura visto che la Pesaro di Meo Sacchetti è indietro di 8 lunghezze (vittoria biancoblù di 10 in trasferta) e Brindisi ha solo 10 punti, la metà.

Il calendario

Il Banco di Sardegna resta a -2 dai playoff, dal terzetto Pistoia 81-1 i confronti diretti ma +38 il saldo punti), Trento (1-0 con +7) e Tortona (0-2) che occupano le posizioni dalla settima alla nona. Gentile e compagni sono appaiati a Scafati che hanno battuto all'andata di 3 punti. Se basta vincere tre gare, forse anche due delle restanti otto per restare in serie A, ci vogliono invece cinque vittorie per inserirsi nella lotta per lo scudetto. Le avversarie da affrontare in casa sono Brescia, Pesaro, Varese e Reggio Emilia; le trasferte saranno sui campi di Trento, Brindisi, Napoli e Scafati. Obiettivamente fare 5/8 per centrare i playoff (sempre che bastino in caso di classifica avulsa con due o più concorrenti) è dura, ma la buona notizia è che prima della doppietta illustre contro Virtus e Reyer, era più dura pensare addirittura a fare 5/10.

Il coach

Il tecnico Markovic ha detto: «Playoff? Per adesso non ci pensiamo, loro sono stati bravi hanno cambiato faccia e atteggiamento il loro modo di lavorare è cambiato e per questo sono cambiati anche i risultati. Questo è quello che conta di più. La strada è ancora lunga, il campionato è lungo, restano otto partite e le affrontiamo una alla volta».

Evoluzione

Il coach bosniaco sta facendo quadrare il cerchio di un gruppo che prima per gli infortuni a rotazione e poi per le lacune, non solo mentali ma fisiche, è rimasto sempre nell'anonimato. La difesa ha modificato qualcosa sull'aggressività nel pick and roll ed è più rapida nei rientri per non concedere tiri in transizione alle avversarie. In attacco si utilizzano di più i tagli di pivot e ali, con o senza pick and roll, la circolazione di palla è aumentata, lasciando raramente e solo a Tyree il palleggio attendista per più di 2-3 secondi. Markovic è poi rapido a comprendere quali giocatori sono più funzionali per la partita, senza remore a lasciare in panchina chi non sta rendendo o ad ampliare l'impiego di un giocatore che è ben inserito nella partita. Qualche esempio: Tyree ha giocato 19' contro Cremona e 37' contro Bologna; Cappelletti ha fatto 30’ meritati contro Venezia; McKinnie in campo solo 7' contro Cremona ma 25 contro Bologna; Kruslin nelle ultime due partite è sceso a 23’ totali, che invece erano la media per singola gara.

