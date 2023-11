Il club: «Prosegue il cammino per un’opera strategica» 

E così la nuova “Unipol Domus-Gigi Riva” si farà. Ci sono ancora una serie di incombenze che – per fare in fretta – possono essere definite tecniche e procedurali prima di mettere a bando gli interventi. Ma il Cagliari tira già un sospiro di sollievo.

Distensione

Dopo la lettera in cui il presidente Tommaso Giulini sollevava dubbi sulla concessione dei finanziamenti (50 milioni per compensare la mancata realizzazione di un centro commerciale, non bruscolini, essenziali per la realizzazione dell’opera, ovviamente sommati ai 10 del Comune e alla parte restante messa in campo dal club e dai suoi partner industriali fino al raggiungimento dei 192 milioni necessari) se la firma del governatore Solinas in calce all’accordo di programma non fosse arrivata entro il 30 novembre, ora il clima è più disteso. Il club non canta ancora vittoria, ma affida a un post su X il suo pensiero. «Prosegue il nostro cammino per un'opera strategica che vogliamo fortemente, per il Cagliari e tutta la Sardegna: dialogo con le istituzioni, progettualità, raziocinio e ambizione, queste le nostre linee guida. Da sempre. Avanti compatti». Segno che l’ ok del presidente della Regione rappresenta un passo avanti importante, ma la strada da percorrere è ancora lunga.

L’iter

Ma come nascerà lo stadio del Cagliari? Dal giorno in cui inizieranno le prime demolizioni del vecchio Sant’Elia, ce ne vorranno altri 730 per vedere completata la nuova casa rossoblù, che potrà contenere fino a 30 mila spettatori. Per smontare la Unipol Domus, lo stadio temporaneo del Cagliari, serviranno due mesi. Costo complessivo: 192 milioni di euro. Per un impianto finalmente coperto, comodo e in linea con la media di presenze di una piazza come quella cagliaritana, ma anche a norma per gli Europei del 2032. La copertura esterna degli edifici dello stadio e dell’hotel, che avrà il prestigioso marchio della catena Mövenpick e disporrà di un centro benessere di grandi dimensioni, sarà in pannelli di lamiera di alluminio “stirata o microforata”, ancorati a una sotto struttura metallica. Il progetto della società Costim prevede la sistemazione delle aree esterne. L’imprinting sarà la sardità, nei materiali, ma anche nella filosofia e nello style generale. Non mancheranno un congruo numero di parcheggi e le rastrelliere per chi sceglierà di andare allo stadio in bici.

