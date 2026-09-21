«Il club è il cuore dello sport» 

Doveva essere una giornata importante, è diventata memorabile con i ragazzi (under 14 e under 16) ancora in campo oltre le 21.30 a Olbia assieme a Gonzalo Quesada.

La visita di due giorni del commissario tecnico dell’Italrugby maschile ha chiarito cosa abbia davvero il 52enne ex mediano di apertura dei Pumas in fondo al cuore. Perché la tournée dello staff tecnico azzurro (con lui è venuto nell’Isola German Fernandez, l’allenatore dei punti d’incontro, mentre in contemporanea a Catania c’erano Sergio Parisse e Roberto Santamaria che domani si sposteranno a Napoli), nasce con la voglia di andare alle radici del rugby. Magari per vedere se germoglia qualcosa capace di dare continuità e crescita ai discreti risultati che la Nazionale sta faticosamente ottenendo.

La forza

Cresciuto in una piccola società come l’Hindù (nell’area di Buenos Aires), Quesada crede fermamente che «il club sia il cuore e la grande forza del rugby in ogni Paese: è lì che nasce la passione, si trasmettono i valori e si cresce come giocatori e soprattutto come persone», le sue parole. «È qualcosa che sento profondamente, perché sono cresciuto nel mio club e sono ancora oggi molto legato a quella realtà. Da quasi due anni, assieme alla Fir, cerco di essere presente sul territorio con questo spirito: ascoltare e conoscere con umiltà le diverse realtà, ma anche mettere a disposizione la mia esperienza». Ecco perché ha aderito con grande convinzione all’iniziativa della Fir, in questo caso sostenuta dalla delegazione sarda guidata da Gianni Atzori, che vuole essere aggiornamento per i tecnici ma anche per i giovani rugbisti che partecipano alle sedute in campo.

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