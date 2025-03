Il clima cambia, Groenlandia nel mirino 

Washington. Artico e Groenlandia sono tra gli ambienti più minacciati dal riscaldamento globale, un cambiamento che però li rende sempre più preziosi dal punto di vista commerciale e strategico. A pochi giorni da nuovi dati della Nasa secondo cui il ghiaccio marino ha raggiunto il minimo storico, ora diventa possibile prevedere quanto ghiaccio andrà perduto in Groenlandia a causa dell’evaporazione, grazie allo studio guidato da Kevin Rozmiarek, dell’Università della California a Boulder e pubblicato su Journal of Geophysical Research Atmospheres. Con un’estensione oltre 6 volte quella dell’Italia, la Groenlandia è l’isola più grande del mondo e la sua superficie è interamente coperta da una calotta di ghiaccio spessa in media oltre 1.500 metri. Da anni, però, molti segnali indicano che i ghiacci si stanno sciogliendo a velocità record. Una trasformazione che, come testimoniano le osservazioni satellitari, sta sconvolgendo anche l’oceano Artico, tanto che il picco annuale dei ghiacci del periodo invernale quest’anno si è fermato a 14,33 milioni di chilometri quadrati, al di sotto del minimo precedente pari a 14,41 milioni nel 2017 e una riduzione di 1,32 milioni rispetto ai livelli medi del periodo 1981-2010. È un altro passo verso la possibilità che questo oceano diventi navigabile e di conseguenza strategico dal punto di vista commerciale. Si ritiene infatti che la riduzione dei ghiacci possa rendere sempre più facile il passaggio del traffico delle navi portacontainer, con rotte più brevi fino al 40% rispetto al passaggio dal canale di Suez.

