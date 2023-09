Il cliente non paga, tassista beffato 

Il viaggio fra il Sulcis e la Gallura si è tramutato in un trasporto a sbafo di cui ne ha fatto le spese un tassista di Carbonia: chi doveva pagare la corsa e la sua prestazione non l’ha fatto ma ora dovrà dare risposte alla Guardia di Finanza presso la quale il conducente del taxi ha depositato una formala querela ritenendo di essere caduto in una truffa costatagli 500 euro.

La trattativa

«Accompagna la mia amica a Olbia, quando arrivi ti pago io». La vicenda risale a pochi giorni fa e vede come malcapitato protagonista Antonello Lobina, 68 anni, veterano dei tassisti di Carbonia. Il professionista, che ha presentato nella denuncia alle Fiamme Gialle, giorni fa è stato contattato per un uomo di origini nordafricane, da tanti anni residente a Carbonia, per un incarico singolare: «Erano da poco trascorse le 19 – spiega il tassista - e il cliente telefonicamente mi ha chiesto di accompagnare da Carbonia a Olbia una ragazza, e ha aggiunto che avrebbe saldato il conto lui a destinazione, dove in effetti si è fatto trovare». Giunto all’appuntamento, dopo circa 4 ore di viaggio, il professionista ha comunicato l’importo da versare che ammontava a 500 euro. Ma le cose non sono filate lisce e il tassista ha iniziato a sperimentare uno degli incerti del mestiere: il cliente che stecca il conto. «Inizialmente ha cercato di compiere un primo tentativo col Pos – racconta Lobina – che però è stato negato, poi mi ha riferito che si sarebbe recato presso uno sportello bancario lì vicino ma poco dopo è tornato dicendo che non era riuscito a fare il prelievo». C’era una terza opzione: un bonifico. «Si è offerto di fare il bonifico col suo telefono cellulare e mi ha inviato un messaggio con l’immagine della ricevuta ma al mio ritorno a Carbonia ho scoperto dai movimenti sul mio conto che non è arrivato mai nulla». Pochi giorni dopo il tassista ha ricontattato l’uomo il quale avrebbe assicurato che si stava recando in banca per perfezionare il bonifico: «Non ho ricevuto nulla e non riesco più a rintracciarlo».

La denuncia

Ad Antonello Lobina, dopo aver ponderato bene la situazione, non è rimasto che recarsi alla Tenenza della Guardia di Finanza di Iglesias dove ha depositato una querela specificando ogni singolo passaggio di questa disavventura, comprese le eventuali testimonianza della donna che l’uomo ha portato da Carbonia a Olbia. «È grave non solo quello che è avvenuto a me e che sarebbe potuto accadere a qualsiasi altro collega – dice – ma anche il contesto in cui noi tassisti regolari siamo talora costretti a lavorare perché alle difficoltà legate alla crisi si aggiunge la presenza dei furbi che operano abusivamente: ci rubano letteralmente il lavoro e nei loro confronti occorrono controlli mirati e ripetuti».

RIPRODUZIONE RISERVATA