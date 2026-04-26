VaiOnline
Il disco.
27 aprile 2026 alle 00:19

Il clavicembalo è “Tempered Heart” Così il cagliaritano Luigi Accardo rende contemporanea l’arte di Bach 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi esce “Tempered Heart”, il nuovo progetto discografico del clavicembalista cagliaritano Luigi Accardo. Dedicato alla musica per tastiera di Johann Sebastian Bach, il disco sarà disponibile in formato digitale su tutte le piattaforme internazionali e in cd per Fluente Records. Il titolo dell’album richiama il capolavoro bachiano “Il Clavicembalo ben temperato”, ma suggerisce anche una dimensione più intima e personale: un “cuore temperato”, luogo d’incontro tra rigore formale, profondità espressiva e ricerca interiore.

Nella storia

Il programma, della durata complessiva di 54 minuti, attraversa alcune delle pagine più rappresentative del repertorio per clavicembalo del grande compositore tedesco: dalle Toccate BWV 914 e BWV 916, alla Seconda Partita in do minore, fino a una selezione di Preludi e Fughe tratti dal Clavicembalo ben temperato. Un percorso che mette in dialogo libertà inventiva, architettura contrappuntistica e intensità poetica.

Il disco è stato registrato nello studio personale dell’artista, a Varese, con una cura diretta dell’intero processo di ripresa e montaggio sonoro da parte dello stesso Accardo. Mix e mastering sono stati affidati al veronese Michele Fontana.

L’artista

Nato a Cagliari nel 1985 Luigi Accardo è un clavicembalista con una significativa attività artistica in Italia e all’estero. Si è esibito in numerosi festival ed è attualmente docente di clavicembalo e tastiere storiche presso il Conservatorio Cimarosa di Avellino.

La forza

Con “Tempered Heart”, Luigi Accardo propone una lettura viva e personale di Bach, lontana da ogni idea museale, restituendo al clavicembalo tutta la sua forza espressiva e contemporanea.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La dermatite bovina spaventa un comparto da 8.600 aziende

A preoccupare è lo stop alle movimentazioni del bestiame La Regione: pronti ad avviare la campagna di vaccinazioni 
Marco Noce
L’attentato

I leader occidentali uniti: «No alla violenza politica»

Vicinanza e solidarietà al leader Usa dopo le recenti tensioni su guerra e dazi 
Delitto

Un affare di droga: così è scattata la trappola mortale

La banda che ha ucciso Mocci avrebbe già fatto rapine analoghe 
Francesco Pinna
L’esecutivo partecipa al giudizio di costituzionalità

Governo nel mirino sulle aree idonee: «Deriva centralista»

Lai (Pd): «Scontro istituzionale» Per Pittalis (FI) «è consuetudine»  
Lorenzo Piras
dopo il 25 aprile

Comunità ebraica-Anpi, accuse incrociate

Meghnagi: i partigiani ci hanno espulso. Pagliarulo: farnetica 
Parma

«Chiara non sapeva di essere incinta»

Nelle foto del Corriere slanciata e sottile 12 giorni prima del parto 