Il clavicembalo è “Tempered Heart” Così il cagliaritano Luigi Accardo rende contemporanea l’arte di Bach 

Oggi esce “Tempered Heart”, il nuovo progetto discografico del clavicembalista cagliaritano Luigi Accardo. Dedicato alla musica per tastiera di Johann Sebastian Bach, il disco sarà disponibile in formato digitale su tutte le piattaforme internazionali e in cd per Fluente Records. Il titolo dell’album richiama il capolavoro bachiano “Il Clavicembalo ben temperato”, ma suggerisce anche una dimensione più intima e personale: un “cuore temperato”, luogo d’incontro tra rigore formale, profondità espressiva e ricerca interiore.

Nella storia

Il programma, della durata complessiva di 54 minuti, attraversa alcune delle pagine più rappresentative del repertorio per clavicembalo del grande compositore tedesco: dalle Toccate BWV 914 e BWV 916, alla Seconda Partita in do minore, fino a una selezione di Preludi e Fughe tratti dal Clavicembalo ben temperato. Un percorso che mette in dialogo libertà inventiva, architettura contrappuntistica e intensità poetica.

Il disco è stato registrato nello studio personale dell’artista, a Varese, con una cura diretta dell’intero processo di ripresa e montaggio sonoro da parte dello stesso Accardo. Mix e mastering sono stati affidati al veronese Michele Fontana.

L’artista

Nato a Cagliari nel 1985 Luigi Accardo è un clavicembalista con una significativa attività artistica in Italia e all’estero. Si è esibito in numerosi festival ed è attualmente docente di clavicembalo e tastiere storiche presso il Conservatorio Cimarosa di Avellino.

La forza

Con “Tempered Heart”, Luigi Accardo propone una lettura viva e personale di Bach, lontana da ogni idea museale, restituendo al clavicembalo tutta la sua forza espressiva e contemporanea.

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