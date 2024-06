Il clan gestiva le liste d’attesa in ospedale 

Napoli. Dopo il colpo subito anni fa, parafrasando don Pietro Savastano di Gomorra («mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ’o nuost’»), il clan Contini, famiglia malavitosa componente l’Alleanza di Secondigliano, si è ripreso quello che riteneva gli fosse stato tolto. I suoi tentacoli sono tornati a soffocare l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, già al centro nel 2019 di una maxi operazione con 126 misure cautelari e un sequestro da 130 milioni di euro.

Ora, i carabinieri del Nucleo investigativo, al termine di indagini coordinate della Dda, hanno notificato 10 degli 11 arresti emessi dal gip di Napoli con un sequestro. Le indagini hanno restituito un quadro sconfortante di illegalità nel quale si inserisce anche la struttura sanitaria: la camorra riusciva a pilotare i ricoveri, le liste di attesa e c’era anche chi procurava, sottraendoli dalle scorte in deposito, materiale che i sicari della camorra utilizzavano per compiere gli agguati. A parlare dell’apporto fornito da parte di uno degli indagati è il collaboratore di giustizia Teodoro De Rosa. Era lui, tra l’altro, a procurare i guanti in lattice e le tute bianche che i sicari utilizzavano per compiere gli omicidi. Non solo. Per evitare di lasciare tracce, i killer si ungevano i capelli e le ciglia con un gel, per non lasciare materiale organico a disposizione degli investigatori.

