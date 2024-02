“Il Clan delle civette” Pierluigi Serra firma una fiaba naturalista 

Il tesoro del bosco è in pericolo. Il Lord Nero, avido e malvagio, vuole farlo suo, rovinando la pace e l'armonia che regnano nella foresta; ma le sue intenzioni sono ostacolate da uno stuolo di civette e panda, gufi, scoiattoli, draghi e di tutti gli altri abitanti del luogo che, con coraggio, lo difenderanno. Si apre così “Il Clan delle civette”, una fiaba calligrafica nata dall'ispirazione e dalla creatività di Pierluigi Serra. Nato a Cagliari nel 1960, è scrittore, giornalista e calligrafo. E proprio la passione e la cura per la bella grafia arricchisce la vicenda delle simpatiche civette, che combatteranno per quello che hanno di più caro: la loro foresta.

L’autore

«L'idea di fondo che anima il progetto», spiega l'autore, «è stimolare nei piccoli e negli adulti la voglia di cimentarsi con la scrittura a mano, riappropriandosi della manualità». Un auspicio a ritrovare la passione per il gesto spontaneo, unico nella sua imperfetta bellezza, per non adagiarsi nella comodità, spesso però anonima, garantita dall'uso della tecnologia. «La scrittura, la voglia di divertirsi con le lettere e i caratteri della bella grafia», continua Serra, «diventano un motivo conduttore della narrazione». Il gufo Calamus, scrittore amanuense, è il depositario della memoria del bosco: racconta e scrive, guidando la mano di chi vorrà riprodurre i suoi caratteri così affascinanti nella loro eleganza. Le parole sono accompagnate da illustrazioni colorate, che creano il perfetto contesto per l'impresa imminente. Il suono profondo e ancestrale del Sacro Corno risveglia gli alberi dormienti ed evoca il coraggio degli eroi epici che, in un lontano passato, hanno reagito a soprusi e violenze. Ora tocca alle civette guidare la spedizione: Erwheen è la prima a scorgere nel sentiero il gruppo di predoni, è il momento di dare l'allarme. «È una storia», aggiunge l'autore «che rispecchia la volontà di difendere un ambiente naturale dalla mano dell'uomo». Tutti uniti per lo stesso obiettivo: le civette Helga, Selma e Rolda issano il vessillo della Piuma Blu, quello della loro confraternita; i gabbiani Gilbert e Gertrude sono incaricati di sganciare le bombe maleodoranti, confezionate dai pipistrelli; il gruppo dei panda giganti si è specializzato nelle azioni di sfondamento delle linee nemiche.

