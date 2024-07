Il clan dei figli della Magliana 

ROMA. Una centrale di riciclaggio al servizio dei clan, dove a muovere i fili erano i figli di vecchi boss: fiumi di denaro ripuliti nel settore degli idrocarburi e in quello cinematografico, attraverso “società cartiere” intestate a prestanome, con l’aiuto di professionisti e imprenditori compiacenti.

All’alba di ieri su ordine della Direzione investigativa antimafia sono stati eseguiti 18 arresti in tutta Italia per reati come associazione a delinquere con l’aggravante mafiosa finalizzata alle estorsioni, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio, autoriciclaggio e armi. Sequestrati beni per oltre 131 milioni di euro, 57 gli indagati. In manette anche Antonio Nicoletti - figlio di Enrico, storico cassiere della banda della Magliana - e Vincenzo Senese, primogenito del boss Michele “’o pazz”. Coinvolti anche il produttore cinematografico Daniele Muscariello, già arrestato un anno fa per riciclaggio, secondo gli inquirenti fiduciario dei clan, e Angelo Calculli, ex manager musicale di Achille Lauro che ha visto sequestrate tre sue società. Fra i 57 indagati figurano Domitilla Strina, la figlia di Anna Betz detta “Lady Petrolio”, e l’ex calciatore Giorgio Bresciani. L’indagine indica due gruppi che riciclavano somme ingenti per varie entità, dalla camorra alla ’ndrangheta, costituendo società fittizie per emettere false fatture. Per il gip, Antonio Nicoletti godeva «del potere criminale già ampiamente affermato dalle attività illecite e dalle cointeressenze mafiose del padre Enrico» ed era «capo e promotore che sovrintende e coordina tutte le attività della associazione di cui si trova in posizione apicale». Nelle carte viene riportato anche un episodio del luglio del 2019, quando fu aggredito in una rissa: «Nicoletti si è messo in mezzo ed hanno trattato male anche a lui - dice un’intercettazione - Dopo però ci stava uno che lo ha riconosciuto e gli ha detto a questi: “Ahò fermatevi questo è il figlio di Nicoletti”». L’inchiesta intercetta anche le opinioni di alcuni indagati sul potere a Roma: «Perché la politica là è la mafia, là se vai a Roma politici onorevoli tutti corrotti... perché è proprio la politica di Roma che è così».

