Il clamoroso flop di Sabalenka 

L'altra semifinale, che inaugura il venerdì del Centre Court, vede opposti Carlos Alcaraz, vincitore delle ultime due edizioni, contro lo statunitense Taylor Fritz, alla seconda semifinale Slam in carriera e mai andato oltre i quarti a Londra.

Ieri, intanto, è andato in scena il penultimo atto del torneo femminile, dal quale sono uscite le due finaliste che si affronteranno domani,per alzare in cielo l'ambito piatto dorato. Nella prima semifinale, a grande sorpresa, la numero 1 al mondo, Aryna Sabalenka, è stata battuta in tre set da Amanda Anisimova, favorita numero 13, (6-4 4-6 6-4). In poco più di due ore e mezza la 23enne statunitense di Freehold (New Jersey), ha raggiunto la sua prima finale Slam. Assente nelle ultime due edizioni, alla quinta partecipazione ai Championships, Anisimova non era mai andata oltre i quarti di finale.

Dall'altra parte della rete troverà Iga Swiatek, 4 del ranking, che in due set ha liquidato la svizzera Belinda Bencic (6-2 6-0). Per la 24enne polacca di Varsavia si tratta della sesta finale Slam (cinque Major in carriera): nessun procedente tra le due.

