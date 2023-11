Il Ciusa di Nuoro ricorda la vittima 

L’istituto superiore Ciusa di Nuoro ricorda Giulia Cecchettin, la ventiduenne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta arrestato in Germania ieri mattina durante la sua fuga. La preside Silvia Meloni invita i ragazzi, gli uomini e tutta la comunità scolastica a riflettere posizionando delle scarpe, rose e un drappo rosso e una lettera in ricordo della ragazza nel cortile della scuola: «Proveremo a cercare parole, ragazzi, almeno significative da rivolgervi, perché è il nostro compito, dovere; parole che possano risuonare nel silenzio di questo sgomento. Ora, a scuola, servono parole che dicano di progetti di educazione all’amare e al voler bene. Chiamateci, cercateci, scuoteteci se vi sembriamo distratti. Allestiremo a scuola un piccolo luogo di riflessione e vi chiederemo cosa vi paia giusto fare, di urgente, indifferibile, perché Giulia sia l’ultima. Parlateci».

E ieri a Carbonia circa trecento persone hanno manifestato per dire no alla violenza sulle donne e ricordare la studentessa 22enne ritrovata sabato dopo una settimana di ricerche. Al microfono in piazza Roma tra i tanti interventi, quello di Chantal Schiavo, una delle organizzatrici, Francesca Marongiu dell’associazione Arthemide, Maria Mameli del Centro anti violenza Carbonia-Iglesias e Maria Lai della cooperativa Lilith.

