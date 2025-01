Il City vuole Cambiaso Tomori o Silva per la Juve 

Juventus protagonista del mercato. Dopo gli arrivi di Alberto Costa e Kolo, ora il ds Giuntoli lavora in uscita e tratta con il Manchester City per Cambiaso. I due club stanno lavorando per chiudere un affare tra i 60 e i 65 milioni, mentre al calciatore sarebbe stato proposto un contratto di cinque anni con opzione per il sesto. Se l'affare andrà in porto, la Juve reinvestirà parte della cifra per prendere un altro difensore, che può essere il milanista Tomori o Antonio Silva del Benfica.

In casa Juve si riflette anche sulla possibilità di cedere Vlahovic, il cui ingaggio è fuori dai parametri, ma è un discorso che verrà affrontato in estate. Intanto il Milan sembra aver accantonato l'ipotesi Walker perché non può prendere due inglesi per via della regola sugli extracomunitari, e quindi preferisce rinforzare l'attacco con Rashford sul quale c'è anche la concorrenza del Barcellona.

L'Inter va a caccia di giovani e sonda il terreno per Sucic della Dinamo Zagabria di Cannavaro e per Perez del Newell's old Boys. Piace anche Viery del Gremio. L'Atalanta ha chiesto al Chelsea informazioni su Disasi, difensore centrale che piace a Gasperini, mentre la Roma sta stringendo i tempi per far arrivare Rensh dall'Ajax. In cambio, su richiesta di Farioli, ad Amsterdam andrà il giovane Mannini. A Trigoria c'è poi sempre la speranza di riportare a casa Frattesi, ma l'Inter continua a chiedere 40 milioni più bonus.

A Napolil, intanto, l’addio commosso di Kvaratskhelia. «Cari napoletani, è difficile e doloroso, ma è arrivato il momento di dirci addio». Con un video sui social il georgiano saluta Napoli, ripercorrendo per immagini alcuni dei momenti più belli da lui vissuti in maglia azzurra e nella città di Partenope. «Qui», afferma, col Vesuvio sullo sfondo, «ho trascorso un periodo straordinario. Insieme abbiamo accumulato tanti ricordi e vissuto emozioni incredibili». Lo aspettano al Psg.

RIPRODUZIONE RISERVATA