Il City batte l’Arsenal, finale da riscrivere 

Il Manchester City si impone per 4-1 nel big match di Premier con l'Arsenal e sale a -2 proprio dai Gunners in vetta alla classifica ma con due partite in meno ancora da giocare. La squadra di Guardiola si è imposta nettamente, al termine di una partita spettacolare. Giochi subito facili per i padroni di casa che sono passati al 7' con De Bruyne. Reazione sterile dell'Arsenal che è stato punito al 46' del primo tempo da Stones. All'inizio della seconda frazione, al 54', è ancora De Bruyne ad arrotondare il conto. Holding all'86' ha accorciato ma in pieno recupero, al 95', Haaland sigla il 4-1 definitivo. Per l’Arsenal l’addio al titolo?

Lo scenario

A Manchester i campioni in carica hanno ricevuto la visita dei Gunners, primi in classifica ormai da agosto. Un lungo ed entusiasmante assolo che però, nelle ultime settimane, si è inceppato. Proprio sul più bello: tre pareggi consecutivi, i primi due (contro Liverpool e West Ham) dopo aver sprecato il doppio vantaggio, l'ultimo in casa contro il fanalino di coda Southampton. Un brusco rallentamento che ha consentito al City, 25 punti nelle ultime nove uscite, di tornare a ridosso, a -5 dalla vetta, ma con due gare da recuperare. Fino allo scontro diretto di ieri, che ha ridotto lo svantaggio – come detto – a 2 soli punti. I Citizens hanno già battuto l'Arsenal tre volte quest'anno: in Fa Cup e in campionato, lo scorso febbraio e ieri sera. Negli altri incontri dell’infrasettimanale il Chelsea è stato battuto 2-0 dal Bradford; il Brighton di De Zerbi ha perso per 3-1 sul campo del Nottingham Forrest; il Liverpool ha sconfitto 2-1 il West Ham.

RIPRODUZIONE RISERVATA