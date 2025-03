Il Città di cagliari vede la Serie B: basta un pareggio 

Ancora un punto. Manca solo la matematica per certificare il ritorno in Serie B del Città di Cagliari. La capolista della C1 regionale ha battuto 6-4 il Portoscuso nella ventitreesima giornata di campionato mantenendo il vantaggio di nove lunghezze sul secondo posto a tre giornate dalla fine. Decisive le doppiette di Matza, Tricarico e Fois, che hanno regalato ai cagliaritani l’ottava vittoria consecutiva.

Lotta playoff

Il Villaspeciosa si tiene stretto la seconda posizione con il 3-2 sul campo della Fanni Futsal Sassari firmato da Podda, Perez e Atzeni. Tre punti preziosi in un vero e proprio scontro diretto, come quello che ha visto trionfare il Domus Chia per 4-2 sul Sestu Sardinia. A segno Tatti, Littarru, Santus e Pinna per il successo che permette al Domus di salire al quarto posto e superare in un colpo solo il Sestu e la Fanni. Terza posizione consolidata dal C’è Chi Ciak con il 7-4 interno sull’Ichnos Sassari. Protagonisti Diederen, autore di un poker, Aquilina (doppietta), Ecca e Pilloni.

Salvezza

Vittoria pesante dell’Happy Fitness Center in chiave salvezza: 4-1 alla Villacidrese con la doppietta di Jarju e le reti di Serio e Salaris. Il Villasor si allontana dalla zona calda vincendo 11-2 contro il Futsal 4 Mori con le doppiette di Secci, Buckson, Cabras e i gol di Gai, Loi, Simoncini, Mereu e Scameroni. Il Cus Cagliari invece è matematicamente salvo con il 4-1 sullo ZB Iron Bridge. A segno Aresu (doppietta), Santoni e Lisci.

Cadetti

Weekend senza gare in Serie B, con il campionato rimasto fermo per le finali di Coppa Italia. Le squadre sarde sono pronte a tornare in campo sabato per le ultime due giornate di regular season. Nel girone A la Jasnagora è attesa dalla sfida esterna contro la Giovanile Centallo che mette in palio il secondo posto. Gare interne per il Monastir, contro il Domus Bresso, e Alghero, che ospita il Cardano ‘91. Nel girone E c’è grande attesa per il derby salvezza tra San Sebastiano Ussana ed Elmas, con le due formazioni che sono separate da un solo punto in classifica. Riposa il Quartu, che tornerà a giocare direttamente il 5 aprile contro lo United Pomezia nell’ultima gara di campionato.

RIPRODUZIONE RISERVATA