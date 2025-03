Il Città di Cagliari vede la B Playoff: sei squadre in corsa 

A cinque giornate dal termine quello del Città di Cagliari sembra poter essere l’allungo decisivo nel campionato di serie C1: la vittoria sull’Ichnos Sassari (5-1) e la contemporanea sconfitta del C’è Chi Ciak Serramanna in casa del Cus Cagliari (4-1) permettono ai ragazzi allenati da Dario Foletto di portare a nove punti il vantaggio sulla seconda, ora il Villaspeciosa. Se per il primo posto che vale la promozione in B il discorso sembra oramai ben indirizzato, la lotta per accedere ai playoff è apertissima con sei squadre in cinque punti e quattro posti disponibili. Anche in coda non ci sono sentenze: in tre combattono per evitare la retrocessione diretta, altre tre vogliono invece evitare di disputare i playout.

Il traguardo

Il mister del Città di Cagliari non si nasconde: «In queste ultime partite», evidenzia Foletto, «siamo stati al completo e quando ci siamo tutti le cose cambiano perché possiamo esprimere la nostra forza. Il campionato è stato combattuto fin dal primo momento e fino a un mese fa era molto dura conservare il primato. Ora abbiamo fatto un bell’allungo e manca poco per tagliare il traguardo. Non ci nascondiamo: la squadra e la società sanno cosa vogliono. Dunque scenderemo in campo per trovare le vittorie che mancano per raggiungere l’obiettivo». L’allenatore ricorda: «Siamo al primo posto dalla settima giornata, con miglior attacco e miglior difesa».

L’equilibrio

Per i playoff è ancora tutto aperto: dal Villaspeciosa (secondo in classifica) a Ichnos, Domus e Fanni Sassari (attualmente quinte a pari merito) ci sono cinque punti. In mezzo C’è Chi Ciak e Città di Sestu. Sei squadre per quattro posti. «Se per il primato il discorso sembra davvero essere chiuso, e per questo faccio i complimenti al Città di Cagliari perché erano la squadra più attrezzata e merita di vincere il campionato», commenta Nicola Arba allenatore del Villaspeciosa, «per gli spareggi promozione la lotta è apertissima. Noi siamo al secondo posto in questo momento: ma con quindici punti a disposizione e diversi scontri diretti può accadere di tutto. Noi cercheremo di difendere questo piazzamento fino alla fine». Il Cus Cagliari naviga a centro classifica: «La nostra stagione è più che positiva visto l’obbiettivo iniziale di provare a fare un campionato tranquillo», spiega l’allenatore Fabio Perdighe. «In queste ultime cinque gare cercheremo di ottenere il massimo per renderla ancora migliore. E se in vetta c’è stato l’allungo decisivo del Città di Cagliari, per playoff, playout e retrocessione i giochi sono ancora aperti». In coda il Portoscuso sta lottando ogni giornata: «È un campionato di altissimo livello, forse il più alto negli ultimi quindici anni», sottolinea il mister Alberto Valluzzi. «Noi abbiamo un budget ridotto e non abbiamo giocatori stranieri. Stiamo provando a mantenere la categoria, evitando la retrocessione diretta e poi giocandoci le nostre carte nei playout. Essere ancora in corsa per la salvezza è motivo di orgoglio».

