Il città di cagliari sa solo vincere 

Quinta vittoria consecutiva per il Città di Cagliari. Nella ventesima giornata di C1 la capolista passa per 7-2 sul campo del Villasor e mantiene il vantaggio di sette punti sul secondo posto a sei gare dalla fine del campionato. A segno Vacca e Matza, autori di una doppietta a testa, Fois, Ortega e Spanu.

Il C’è Chi Ciak difende la seconda posizione con il 4-3 interno sul Domus Chia. Decisivo il terzo gol di giornata segnato da Farci a un minuto dalla sirena finale. L’altro centro porta la firma di Diederen. Sale in terza posizione il Villaspeciosa, che si impone con un rotondo 10-4 sul campo del Futsal 4 Mori.

Sono terminate in parità le altre tre gare di giornata. Il Sestu Sardinia ha pareggiato 2-2 in casa contro il Cus Cagliari, con Tola e Carta che hanno risposto ai due vantaggi universitari di Sparapani e Cabitza. Si è chiusa sul 5-5 la sfida tra il Portoscuso e la Villacidrese: per i padroni di casa sono stati protagonisti Carboni (tripletta) e Fois (doppietta), per la Villacidrese invece Rafinha (quattro reti) e Andrea Murgia.

Non sono mancati i gol nella gara tra ZB Iron Bridge e Happy Fitness Center, terminata sul 7-7. Per l’Iron Bridge quattro reti di Ganzo Ribas, due di Tellier e una di Scalizi Vitali. Dall’altra parte tripletta di Serio, doppietta di Pereira Bertoletti e reti di Ascione e Salaris. Si giocherà oggi alle 21 il derby tra Ichnos Sassari e Futsal Sassari. In palio punti pesanti per la corsa playoff.

