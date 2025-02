Il città di cagliari riprende la marcia 

Il Città di Cagliari riprende la propria marcia. Dopo due sconfitte consecutive, la capolista del campionato di C1 ritrova il successo nella gara interna contro l’Happy Fitness Center. Al PalaMonteAcuto finisce 7-3 grazie alle triplette di Fois e Foppa e il gol di Matza.

In seconda posizione sale il Villaspeciosa, che batte a Serramanna il C’è Chi Ciak nello scontro diretto ad alta quota. A segno Perez, Garrido e Lai per i biancorossi, a tre punti di distanza dal primo posto e che mercoledì ospiteranno la Polisportiva Chignolese per la prima gara della fase nazionale della Coppa Italia.

Il Sestu Sardinia Futsal resta terzo dopo il 3-3 in trasferta contro l’Ichnos Sassari. Per i padroni di casa sono andati a segno Bogoslafsca (doppietta) e Fois. Per i sestesi Versace (altra doppietta) e Belleboni. Terza vittoria consecutiva per il Domus Chia, che batte 3-2 in casa il Cus Cagliari con le reti di Santus, Tatti e Lenzu. Successo esterno per la Fanni Futsal Sassari, che passa a Villasor per 7-4 con ben sei centri di Yamada e un gol di Fiori.

In chiave salvezza conquistano punti pesanti lo ZB Iron Bridge e il Portoscuso, che si allontano dalla zona calda. In casa contro la Villacidrese l’Iron Bridge vince 8-3 con la tripletta di Ganzo Ribas, le doppiette di Mandis e Scalizi Vital e il gol di Ciriblan. Il Portoscuso si aggiudica lo scontro diretto sul campo del Futsal 4 Mori per 5-2 grazie alla doppietta di Farris, le reti di Fois e Cuccuru, oltre a un’autorete dei padroni di casa.

