Il Città di Cagliari prova la fuga. Nella nona giornata del campionato regionale di Serie C1 arriva la terza vittoria consecutiva per la capolista, ora avanti di tre lunghezze sul secondo posto. In casa contro lo ZB Iron Bridge i cagliaritani allenati da Foletto hanno dilagato imponendosi per 14-1 al PalaMonteAcuto con le triplette di Matza e De Agostini, la doppiette di Tricarico ed Erriu e i centri di Ortega, Porru, Vacca e Fois.

Sale al secondo posto il Domus Chia, che in casa ha battuto 4-3 l’Ichnos Sassari grazie alla doppietta di Pinna e ai gol di Cabras e Trevisan. Il Sestu Sardinia Futsal, invece, pareggia ancora con il 5-5 sul campo del Villaspeciosa, ora terzo in classifica. A segno per i sestesi Aramu (doppietta), Tola e Belleboni. Completa lo score un’autorete, mentre per i padroni di casa vanno in gol Perez, Addari, Billai (doppietta) e Lai.

Sorride anche il C’è Chi Ciak, che aggancia il terzo posto con il 4-3 esterno sul Futsal Villasor firmato da Medda, Diederen, Pilloni e Marini. Rotondo successo della Fanni Futsal Sassari, che in casa batte per 8-2 il Portoscuso con la tripletta di Karouani, la doppietta di Fozzi e i gol di Mura, Da Veiga e Pilo.

In coda arriva il primo successo in questo campionato per il Futsal 4 Mori, che vince 5-2 in trasferta contro l’Happy Fitness Center lo scontro salvezza grazie alla doppietta di Artizzu e i gol di Melis, Caino e Sarritzu. È stata rinviata la sfida Cus Cagliari-Villacidrese a causa della carenza di arbitri.

RIPRODUZIONE RISERVATA