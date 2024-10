Il città di cagliari parte forte vincono anche cus e domus chia 

Il Città di Cagliari ha l’obiettivo di salire in Serie B e mette subito le cose in chiaro nella prima delle ventisei giornate del campionato regionale di Serie C1 (cominciato questo weekend) con il netto 5-2 rifilato al Fanni Futsal Sassari, in trasferta a Usini, con la doppietta di Fois e le reti di Ortega, Tricarico e Foppa.

Successi esterni anche per Cus Cagliari e Domus Chia, che travolgono rispettivamente Futsal 4 Mori e Happy Fitness Center. Gli universitari hanno vinto 8-0 con la tripletta di Orgiano, la doppietta di Manca e i gol di Figus, Alejo e Santoni. Il Domus si è invece imposto 11-2 con le triplette di Caddeo e Lenzu, le doppiette di Littarru e Trevisan e la rete di Santus. Finisce 3-0 sul campo del Portoscuso per l’Ichnos Sassari, che conquista i tre punti grazie a Marogna, Dessanti e Bogoslafsca.

Vittoria di misura per il Futsal Villasor nel derby esterno contro il Villaspeciosa. La sfida è terminata per 3-2 in favore della squadra di Pitzalis grazie alla doppietta di Buckson e il gol di Masu. È terminata 3-3 la sfida tra il Sestu Sardinia Futsal e lo ZB Iron Bridge. Per i padroni di casa del Sestu sono andati a segno Aramu (doppietta) e Carletti, mentre gli ospiti hanno segnato con Orrù, Deiana e Ganzo Ribas. Un altro pareggio è arrivato a Villacidro nel match tra Villacidrese e C’è Chi Ciak. A fine gara il tabellone recita 4-4. Deiola, Murgia e Rafinha (doppietta) i marcatori della Villacidrese. La squadra di Serramanna ha invece trovato la via del gol con Aquilina, autore di una doppietta, ed Ecca, oltre a un’autorete dei padroni di casa.

