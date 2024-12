Il Città di Cagliari ora fa sul serio 

Il Città di Cagliari non si ferma più. Quarta vittoria consecutiva e primato consolidato in serie C1 per la formazione di Foletto, che ha battuto il Portoscuso in trasferta per 6-3 grazie alla tripletta di Fois. A segno anche Durzu, Spanu e Matza.

Alle spalle del Città di Cagliari ora c’è il C’è Chi Ciak, che dopo un inizio di stagione complicato è reduce da cinque vittorie consecutive. Sabato la squadra di Serramanna si è imposta per 2-1 a Sassari sul campo dell’Ichnos per 2-1 con i centri di Aquilina ed Ecca.

È ritornato alla vittoria il Sestu Sardinia Futsal con il 3-1 interno sul Domus Chia firmato da Carletti, Tola e Versace. La Villacidrese ha dilagato sull’Happy Fitness Center: 14-4 il risultato finale con le triplette di Rafinha e Sergio Rocha, i gol di Alessandro e Andrea Murgia, la doppietta di Pistori e le reti di Farris, Murtinu, Loddo e Deiola. In trasferta contro il Futsal 4 Mori, il Futsal Villasor ha vinto per 8-3 con la tripletta di Sardu, le doppiette di Buckson e Secci e il gol di Simoncini.

Due i pareggi di giornata. Quello con più gol a Padru nella sfida tra ZB Iron Bridge e Cus Cagliari, terminata sul 7-7. Per i padroni di casa sono andati a segno Ganzo Ribas (quattro volte) e Serra (tripletta), mentre per gli universitari hanno firmato una doppietta a testa Orgiano, Cabitza e Figus, oltre al gol di Pantaleo. Il Villaspeciosa ha invece rimontato tre volte il Fanni Futsal Sassari con Atzeni, Billai e Lai che hanno risposto alla doppietta di Fiori e al gol di Pilo per il 3-3 finale.

