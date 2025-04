Il Città di Cagliari è in serie B: «Vittoria di un grande gruppo» 

«Siamo stati protagonisti dal primo giorno ed eravamo consapevoli di poter raggiungere questo traguardo: i numeri ci hanno dato ragione. Penso sia un successo meritato». Darci Foletto non nasconde la soddisfazione per aver guidato il Città di Cagliari alla vittoria del campionato di serie C1 regionale, con due giornate d’anticipo, e di aver centrato la promozione nella B nazionale dopo appena un anno di “purgatorio”. Sabato scorso, grazie alla vittoria sul campo del Futsal 4 Mori, è arrivata la matematica. Anche se i protagonisti di questo successo non nascondono un pizzico di rammarico: «Avremmo voluto conquistare anche la Coppa Italia».

Livello alto

Il mister, arrivato la scorsa estate al Città di Cagliari convinto dal presidente Alessandro Agus e dal ds Antonello Frongia, ha da subito portato la sua competenza e passione nel gruppo. L’allenatore di Porto Alegre, ex giocatore di ottimo livello nel futsal, ha così riabbracciato l’Italia approdando per la prima volta in Sardegna. «È stata una stagione molto combattuta e di alto livello», sottolinea. «Ho avuto la fortuna di guidare un gruppo che ha creduto fin dal primo giorno nel lavoro svolto. Sono rimasto impressionato da questo campionato regionale. Alla fine siamo arrivati a tagliare il traguardo della promozione e per questo ringrazio tutti i giocatori, i collaboratori e la società». Antonello Frongia, direttore sportivo del Città di Cagliari, è felice: «Abbiamo affrontato un campionato combattuto, di altissimo livello: forse una serie C1 così non si era mai vista prima. Abbiamo sofferto solo per un breve periodo, ma eravamo consapevoli della nostra forza. Complimenti a tutte le squadre e soprattutto a noi». Resta un piccolo rammarico: «Non aver vinto la Coppa Italia, purtroppo a causa di qualche squalifica e infortuni. Pazienza».

In campo

Tutti i giocatori si sono ritagliati un posto e una parte in questa vittoria. «La squadra è stata fatta per competere e vincere», dice René Soares Ortega. «Non è mai semplice perché ci sono gi avversari. Ho visto che siamo cresciuti tutti, anche i giovani che hanno fatto un bel salto di qualità. Mi spiace per la Coppa Italia: io ero squalificato e non ho potuto dare il mio apporto. È stata una stagione di lavoro e sacrificio, ripagata con la promozione. Io ho avuto l’opportunità di conoscere la Sardegna, un posto bellissimo, e di affrontare un campionato nuovo e combattuto». Filippo Fois, altro protagonista del successo, aggiunge: «Un’annata positiva per come è finita. Abbiamo raggiunto l’obiettivo ritornando subito in serie B. Bellissimo vedere il percorso di crescita di ognuno di noi. Abbiamo lavorato tutti molto bene grazie a un ottimo mister e al suo staff. E inoltre la società non ci ha mai fatto mancare niente. Ci siamo tolti tante soddisfazioni. Sono felice per la vittoria e per aver trovato un gruppo come questo».