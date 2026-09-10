Il circus scopre il MadRing 

Madrid. Da un circuito leggendario e conosciuto nei minimi dettagli a un inedito assoluto. Cambia in fretta il paesaggio della Formula 1, con i piloti che quattro giorni dopo la festa di una Monza tutta ai piedi di Kimi Antonelli sono già catapultati a Madrid, alle prese con una pista che nel venerdì di libere dovranno sondare ed esplorare in ogni centimetro. Un tracciato che si prospetta matto proprio come sembra preannunciare il suo nome, Madring: settori velocissimi intervallati da strette chicane, continui saliscendi e brusche frenate, tunnel e punti ciechi, una lunghissima parabolica (550 metri) ribattezzata “La Monumental”. Tre giorni di potenziale caos sul tracciato semiurbano della capitale spagnola, a cui il circus si approccia con un padrone momentaneo piuttosto definito: non si può più nascondere, dopo la straordinaria rimonta di domenica scorsa, il ventenne bolognese.

Le emozioni

«È stato senza dubbio il giorno più bello della mia vita finora, e un ricordo incredibile», racconta Antonelli. «Il momento più memorabile è stato quando ho tagliato il traguardo e poi sono salito sul podio. Vedere tutti i tifosi, quella folla immensa che sembrava non finire mai, sentirla cantare l'inno... è stato assolutamente incredibile. Ma ora siamo a Madrid, ed è ora di concentrarci di nuovo». Sessantasei i punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, ulteriori dieci sul ferrarista Lewis Hamilton: per quanto la stagione passata, Max Verstappen abbia insegnato che pure 100 punti di margine possano non essere sufficienti, è un bottino ragguardevole. Ed è proprio Russell a rendere merito ad Antonelli: «Sto cercando di non illudermi», ammette l'inglese della Mercedes, «la realtà è che quest'anno il mio compagno di squadra ha fatto meglio di me».

Rosse più serene

In casa Ferrari, invece, animi rasserenati dopo il caos di Monza, con Leclerc che ammette pubblicamente il suo errore di inizio Gran Premio: «L'episodio alla curva 2 di Monza è qualcosa che non vorremmo mai più vedere», confessa il monegasco, che in conferenza rassicura anche sul suo stare bene dopo l'incidente «e dopo aver rivisto le immagini, è chiaro che avrei potuto gestire meglio la situazione, rallentando semplicemente la vettura ed evitando di mettere Lewis in una situazione difficile. È un'esperienza da cui posso imparare, e ho già parlato con lui». «Abbiamo un buon rapporto in pista», racconta un diplomatico Hamilton. «Credo che aiuti il fatto di essere adulti e di riuscire a comunicare tra noi, cosa che abbiamo fatto». Le dichiarazioni della vigilia dei piloti guardano molto anche alla novità del circuito madrileno: «È un circuito impegnativo, che a me, dal punto di vista della guida, dà la stessa sensazione che provo a Jeddah e in altri posti simili», analizza Verstappen. «Sarà dura, perché è facile commettere errori». «Sarà una sfida per tutti anche alla luce di macchine rese complicate dal nuovo regolamento», commenta il decano dei piloti, Fernando Alonso, asturiano che parla da spagnolo. «Sono felice di essere qui, si torna a Madrid dopo tanti anni e per me è sicuramente speciale».

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