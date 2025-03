Il circus in Cina nel ricordo di Eddie Jordan  

Shanghai. In Australia è andata male ma l'intero team Ferrari si è lasciato tutto alle spalle ed è «motivato e concentrato» per cominciare subito a ridurre il gap dalle McLaren. Lewis Hamilton e Charles Leclerc scacciano i cattivi pensieri nel giovedì che precede il secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1, il Gp della Cina che prevede anche la prima gara sprint della stagione. Un weekend cominciato all’alba con le prime prove libere e una grande tristezza. per la perdita uno dei volti più celebri del circus. Eddie Jordan è morto all'età di 76 anni, da tempo soffriva per un tumore aggressivo alla prostata e alla vescica. Ex proprietario del team di F1, commentatore televisivo e imprenditore. Fu lui a lanciare Michael Schumacher. Tra i suoi piloti anche Rubens Barrichello, Eddie Irvine, Damon Hill e Giancarlo Fisichella che gli regalò l’ultima vittoria nel Gp del Brasile del 2003.A Shanghai la Ferrari vuole «voltare immediatamente pagina». Oggi alle 8.30 le qualifiche per la Sprint di stanotte (le 4 del mattino di domani). Domani alle 8 le qualifiche e, domenica, ancora alle 8, il Gran premio di Cina. Tutto in diretta su Sky Sport.

