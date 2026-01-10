Il circolo schermistico compie cento anni

Avere un secolo e non dimostrarlo. Il circolo schermistico sassarese spegne le 100 candeline di vita confermando di essere una delle realtà sportive più longeve d’Italia. E ai motivi per festeggiare si aggiunge il recente affidamento all’associazione per il prossimo quinquennio, da parte di Palazzo Ducale, della tensostruttura comunale di via Palmiro Togliatti.

Un contenitore dove praticare la disciplina e rinnovare l’eterna giovinezza del circolo che passa anche dal rilancio continuo in fatto di formazione. «Abbiamo 4 istruttori di caratura nazionale e internazionale per i nostri 86 allievi», riferisce Marco Mignano, il presidente. Da Gianfranco Masia, decano della specialità, a Roberto Piazza e Maurizio Vatta, esperti della spada. «La novità è però Massimo Omeri, allenatore di fioretto, e che ha preparato diversi atleti per le olimpiadi di Barcellona, Londra, Pechino e Atene». Un fattore che spinge la scuola turritana a superare anche i confini del Vecchio Continente, aldilà dell’elemento competitivo. Ne è un esempio Rita Barria, 76enne appena convocata in Nazionale per i mondiali di categoria in Bahrein. Tutti gli atleti e i dirigenti sono volontari per la causa della scherma e di Sassari e di un circolo che, per Mignano, resta «una attraente vecchietta, per quanto centenaria». (e. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA