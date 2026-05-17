Il circolo Gramsci e la memoria tra forza e disterru 

“Disterru”, così ci riferiamo ai luoghi lontani dalla nostra terra, ma in cui proviamo a costruire una casa; talvolta perché bisogna provare a mettere radici ai nostri sogni, altre volte perché le radici ci sono state strappate con la violenza.

“Nunca más”, il concerto per chitarra, violino e voci di Miguel Angel Acosta e suo figlio Lautaro anda to in scena sabato, si inserisce nel programma del “Salone Off 2026” del circolo sardo Antonio Gramsci di Torino con la forza della memoria, perché cancellarla consente di negare la verità, e negare la verità impedisce di ottenere giustizia. Miguel Angel, che nel 1976 – l’anno in cui Videla prese con un golpe il potere in Argentina – aveva 21 anni e che nel 1987 si è trasferito a Torino dove è nato suo figlio Lautaro, ha deciso di mantenere viva la memoria attraverso la musica, rivendicando giustizia per chi, come i desaparecidos, non l’ha avuta.

Il concerto è stato frutto del lavoro di un giovanissimo direttivo di nove tra sardi e figli di sardi che ha deciso di aprire il circolo come una piazza, nella convinzione che l’identità possa essere uno strumento per mettersi in relazione con l’altro, spesso scoprendo quanto ci somigli, e lasciandosi contaminare. Così, tra una milonga e un tango, ha trovato spazio anche “No potho reposare”, forse a ricordare che in “disterru” la nostalgia parla una lingua sola ( c.a. ).

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