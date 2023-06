«Il circolo della nostra città» 

Una lunga stagione in campo, uomini e donne, dall’inverno all’autunno. Con un obiettivo, non solo agonistico: «Aprire il circolo alla città, sempre di più». Lodovica Binaghi, 43 anni, dirigente federale, consigliere del Tennis Club Cagliari dove dirige il settore agonistico, sottolinea: «Abbiamo ospitato manifestazioni importanti, e continueremo a farlo, ma il nostro obiettivo resta la crescita dei ragazzi, la diffusione del tennis nelle scuole e l’apertura alla città».

Il Tennis Club Cagliari, il principale circolo della Sardegna e uno dei più conosciuti (e apprezzati) nel resto del Paese, vanta un record, in questa stagione: in Serie B maschile, la squadra guidata dal direttore tecnico Martin Vassall, non ha ancora perso un incontro, ma neanche un set, in un torneo dove il vivaio sta dando tanto: «Insieme ai nostri Sanna, Binaghi, Porcu e Secci, ci sono Pujol, Picchione, Burruchaga e Capalbo. I nostri giovani hanno fatto una grande esperienza in A2 e si vede in campo, la squadra funziona e gli “stranieri” poi sono il giusto rinforzo». Una curiosità: l’argentino Roman Andres Burruchaga, 21 anni, classificato 2.1, che arriverà nelle prossime settimane, è il figlio di Jorge, 61 anni, campione del mondo di calcio con l’Argentina nel 1986 al fianco di Diego Armando Maradona.

Le donne

«Avremo due squadre in A2, campionato che inizierà a ottobre», dice Binaghi. I nomi sono quelli conosciuti, una rosa ampia (Brancaccio, Papamichail, Mazzola, le sorelle Dessolis, Zucca, Mostallino, Keller) per cercare la promozione e la salvezza. «Entro il 31 luglio con Martin Vassallo dovremo dare le due formazioni, ci siamo quasi», sottolinea la dirigente.

Squadre ed eventi

«Siamo molto orgogliosi del lavoro dei nostri ragazzi, le squadre di Serie C per esempio, che hanno ben figurato centrando una i playoff e l’altra un’agevole salvezza. Un gruppo che ci dà grandi soddisfazioni, così come la squadra mista Under 10, che ha vinto il titolo regionale». Sulla base, poi, si lavora con grande attenzione: «La Scuola tennis, diretta da Dionigi Mostallino, può contare su trecento bambini, mentre grazie al progetto “Racchette in classe” siamo in grado di portare il tennis a oltre un migliaio di bambini della scuola primaria».

I match, ma non solo. «Abbiamo dotato le nostre squadre di uno staff di insegnanti di yoga, terapisti e massaggiatori per dare un supporto fuori dal campo che è alla base delle squadre più importanti», dice Binaghi, Dal grande tennis al padel, a Monte Urpinu ne hanno visto e non si vogliono fermare: «Il recente Super Challenger è stato un successo, vedere uno dei nostri, Sanna, giocare il primo turno è stata una grande soddisfazione», sottolinea Binaghi, che ammette: «Non vogliamo fermarci, avere il Premier Padel in autunno sarebbe un sogno». E poi i grandi lavori, previsti al circolo: «Il club crescerà, saranno realizzati dei parcheggi, la copertura di un paio di campi e altri servizi per i soci, che rappresentano una grande risorsa per noi». (red. spo.)

