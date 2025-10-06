Il circolo del Pd all’attacco: «Troppo cara la mensa scolastica» 

Il Pd interviene sull’incremento, avvenuto nei giorni scorsi, del costo dei pasti del servizio mensa a Orosei. I componenti del circolo locale del Partito democratico non condividono la decisione: «Rispetto agli incrementi odierni, da 2,5 euro a 4 euro (+30 euro al mese per alunno), riteniamo che potessero essere adottate soluzioni diverse per sopperire all’aumento dei costi delle materie prime. Il diritto allo studio è un diritto che non può essere scaricato sulle spalle delle famiglie».

I dem pongono domande all'amministrazione comunale: «Sono stati valutati, in fase di bilancio, tagli su altre voci di spesa per evitare questo incremento a carico delle famiglie? È stata valutata una misura di carattere progressivo basata sulle soglie Isee e il numero di figli a carico? Ci risulta che, nei comuni limitrofi, il costo della mensa non sia stato portato alla soglia di 4 euro. Ci sapete spiegare perché?

