Il circolo bocciofilo rischia la chiusura 

Quasi cinquant’anni di storia, decine di trofei e vittorie ai campionati italiani. Nato nel 1976 il circolo bocciofilo di Monserrato compirà mezzo secolo l’anno prossimo, ma rischia di scomparire prima. Se ai tempi d’oro si toccava quota sessanta soci, oggi le tessere sono appena una ventina. Tra chi si è trasferito e chi non c’è più, il ricambio generazionale è praticamente assente.

La crisi

«Le porte sono aperte, abbiamo bisogno di persone che abbiano voglia di giocare e di dirigere», è l’appello del vicepresidente Antonio Massidda. «Siamo sempre meno, le casse sono in affanno», aggiunge il segretario Mario Zuddas. «Il nostro è un grido d’allarme, abbiamo bisogno di portare nuovi soci all’interno del circolo. Sessanta euro all’anno per venti membri fanno 1200 euro, non è fattibile portare avanti l’attività con questi soldi».

E in questo contesto di crisi, c’è un problema che rischia di essere la mazzata definitiva: l’hangar del Campo di Aviazione in cui si svolge l’attività sportiva necessita di importanti interventi di manutenzione, che inizieranno a breve. La durata stimata dei lavori è di almeno un anno, e i tesserati saranno costretti a trasferirsi. «Per noi è un grave handicap, sapendo che chiuderemo per un anno molti soci sono andati via», continua Massidda. «Non possiamo dare alcuna assicurazione per il futuro», dice Zuddas.

L’appello

Ecco perché i bocciofili si sono rivolti all’amministrazione. «Sappiamo che i lavori sono necessari, e siamo pronti ad andare via subito per venire incontro al Comune, ma abbiamo bisogno almeno di un posto dove trasferire l’ufficio», spiega ancora il vicepresidente. L’attrezzatura, invece, sarà immagazzinata nella scuola media di via Tonara. Per giocare le partite si cercherà ospitalità a Cagliari. Una società avrebbe già dato l’ok per affittare un campo, ma senza un contributo dell’amministrazione le spese per i soci sarebbero difficili da sostenere. L'hangar dell’ex Comparto 8, infatti, è in gestione al circolo gratuitamente. «Ma tutta l’area è stata messa a posto da noi, fin da quando era tutta campagna. C’era chi sapeva fare il muratore, chi l’idraulico, chi il manovale», racconta Sergio Contu. «Ci dispiacerebbe molto se la società dovesse scomparire, ha anche un valore di ritrovo per gli anziani», conclude Massidda.

Dal Comune braccia tese in aiuto. «Stiamo lavorando per fare in modo che le attività continuino», spiega l’assessora allo Sport Fabiana Boscu. «È una realtà importante per Monserrato, non li abbandoneremo».