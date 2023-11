Il “Circo Letterario” pianta il suo tendone domani a Cagliari 

Si appresta a vivere la sua ghiotta anteprima il festival Circo Letterario, la rassegna ideata e diretta dallo scrittore Andrea Melis, in scena da giovedì 30 novembre a domenica 3 dicembre agli Intrepidi Monelli di Cagliari.

Domani alla My English School di Cagliari in via Santa Gilla 11 il salotto letterario allestito per l’occasione in collaborazione con la Libreria Giunti al Punto ospiterà dalle 16.30 la scrittrice Maria Francesca Chiappe, giornalista de L’Unione Sarda, per presentare il suo ultimo romanzo “Ostaggio”(Castelvecchi, 2023) in dialogo con Ilenia Zedda. Alle 17.30 appuntamento con la presentazione del libro “A corpo vivo” (Marietti1820, 2023) di Anna Segre, psicoterapeuta e poetessa, accompagnata dallo scrittore Andrea Melis. Nel tardo pomeriggio, alle 18.30 con la scrittrice Bea Buozzi, sul palco con Giuditta Sireus, si andrà a scoprire in anteprima assoluta il romanzo “L’anno dei destini incrociati” (Morellini editore, 2023).

La mattina di domenica dalle 10 alle 11, a Teatro, i laboratori gratuiti per bambini dai 3 ai 10 anni ”Bau Letture” a cura della Cooperativa Killia, che da anni si occupa di valorizzare la relazione animale-uomo-natura, attraverso la conoscenza e il rispetto, per un raggiungimento di un equilibrio reciproco (prenotazioni al numero 393 8215154).

